Batı Şeria’da soykırım istiyorlar

Filistinli siyasi aktivist ve araştırmacı Salim Şamasri, işgal altındaki Batı Şeria’daki durumun Gazze’den farksız olduğunu söyledi. Şamasri, İsrail’in Gazze’de çok fazla kayıp verdiğini ve bunu gizlediğini ifade etti. İsrail-Filistin savaşındaki son durumu İsrail’in Gazze’de yaptığı insan haklarının tam tersi müdahaleyi Yeni Şafak’a anlattı. Şamasri, 75 yıldır Filistinlilere eziyet çektirildiğini söyledi. 7 Ekim bizim için bir devrim oldu. Gazze’deki silahlı güçler 2021’den beri sessiz kalmayı tercih etti. Çünkü plan yapılıyordu. İsrail’e daha önce görülmemiş bir şekilde yapılan bu saldırı bizim için de çok şaşırtıcı oldu. Bu kadar yankı uyandıracağını beklemiyorduk. İsrail ordusu şu ana kadar Gazze’ye tonlarca bomba attı. Ama şu ana kadar hiçbir başarı elde edemedi. Ve bu başarısızlıklarını Gazze’deki masumlar üzerinden aklamaya çalışıyorlar. Bakıldığı zaman orduları Gazze’de çok fazla kayıp yaşadı ama bunun tamamını kamuoyu le paylaşamadılar. Çünkü halkın tepkisinden de çok çekiniyorlar. Olası bir başarısızlık burada Netanyahu’nun tam anlamıyla sonu demek. Acımasızlık İsrail’in diğer adı olmuş.

Salim Şamasri.

İŞGAL BİRİMLERİ BOŞALTILMALI

Bazı ülkeler bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Ama Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler buradan gönderilmeden burada bir devlet kurulmasına imkan yok. Çünkü karşımızda konuşmaktan anlamayacak insanlar var. Tek bildikler şiddet uygulamak olan bir toplulukla karşı karşıyayız. Uluslararası kuruluşların tutumunu bir kez daha burada görmüş olduk. Özellikle Birleşmiş Milletler, ne zaman Gazze ve Filistin için bir karar alsa bunu hiçbir zaman uygulamaya koymadı. Diğer uluslararası örgütler de bu şekilde davranıyor. Hepsi sadece sözde yanımızda ama icraat şu ana kadar göremedik. Batı Şeria’da da durum Gazze’den farksız değil. İsrailli siyasetçisinden, Yahudi yerleşimcisine herkes buradaki Müslümanların ölmesini istiyor. Ve İsrail burada askeri olarak durmak istemiyor. Bu nedenle Yahudi yerleşimcilere binlerce silah dağıtıyor. Onların Müslümanları öldürmesine müsaade ediyor.

Amaç Filistin’i tasfiye etmek

Filistin yönetimi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria’ya taşıdığını belirtti. İsrail güçlerinin, önceki geden bu yana 14’ü Cenin’de olmak üzere Batı Şeria’nın farklı kentlerinde 18 kişiyi birden öldürmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından yazılı açıklama yapıldı. Filistin haber ajansı WAFA’dan verilen açıklamada, Ebu Rudeyne, “İsrail hükümeti, Gazze’de ve Kudüs dahil Batı Şeria’da halkımıza yönelik kapsamlı savaşının dozunu artırıyor” ifadesini kullandı. Ebu Rudeyne, “İsrail, Gazze’de Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırısını Batı Şeria’ya taşıdı ve onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı. İsrail bu kapsamlı savaşında daha çok Filistinliyi öldürmeyi, tehcir etmeyi ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlıyor” değerlendirmesinde bulundu. 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria bölgesinde en az 173 Filistinli hayatını kaybetti.

Can kaybı 11 bin 78’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 36. gününe girerken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78’e, yaralananların sayısının ise 27 bin 490’a yükseldiği bildirildi. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 500’ü çocuk 2 bin 700 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. İsrail’in saldırılarında ayrıca 198 sağlık personeli yaşamını yitirdiği, 53 ambulansın kullanılamaz hale geldiği vurgulandı.







