Batı şifreleme anahtarlarının peşinde

"Rus Zuckerberg" olarak bilinen Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanması, Rusya'da paniğe sebep oldu. Dün Rus medyasında yapılan yorumlarda, başta Fransızlar olmak üzere Batılı istihbarat kuruluşlarının uçtan uca şifreleme yöntemiyle çalışan Telegram mesajlaşma uygulamasının şifre anahtarlarını Durov'dan almak için bu operasyonu yaptığı değerlendirmesine yer verildi. Nezavisimaya gazetesinde yayınlanan bir analizde, Telegram'a yönelik bir darbenin Rusya'ya zarar verebilecek bir tehdide dönüşebileceği yorumuna yer verildi. Yazıda Fransa tarafından Durov'un tutuklanmasına ilişkin neredeyse hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekilerek, tutuklama ilişkin öne sürülen tüm gerekçelerin arkasında yatan tek nedenin, mesajlaşma uygulamasının "şifreleme anahtarlarını" elde etmek olduğu savunuldu. Yazıda, Ukrayna'da cephesinde bulunan Rus unsurları tarafından Telegram'ın yoğun olarak kullanıldığı ve Fransa'nın bir NATO üyesi ve Ukrayna'nın müttefiki olarak bu durumu görmezden gelemeyeceği belirtilirken 2021 yılında Fransız vatandaşlığı alan Durov üzerinde baskı kurulduğu da kaydedildi. Analizde Durov'un üzerindeki baskıya rağmen "şifreleme anahtarlarını" kimseyle paylaşmadığı da kaydedildi.
Rus ordusu yoğun kullanılıyor
Bir başka Rus gazetesi Komsomoskaya Pravda ise Durov'un tutuklanmasıyla ortaya çıkan bir başka tehdide yayınladığı haberde yer verdi. Haberde Fransız yetkililerin operasyonla amacının Telegram üzerinden özellikle Rusya'ya ilişkin tüm gizli bilgilere ulaşmak ve bunu ABD ile paylaşmak olduğunu kaydedildi. Durov'un Ukrayna'da devam eden savaş sürecinde bir bilgi işlem uzmanından, ordu iletişimimin sağlandığı önemli bir mesajlaşma uygulamasının sahibine dönüştüğü belirtilerek, Telegram'ın Rus ordusu tarafından cephede yoğun olarak kullanıldığına işaret edildi. Moskovsky Komsomolets gazetesi de Durov'un tutuklanmasının Rus ordusunun savaşma kabiliyetini etkileyeceği iddiasında bulundu. Gazete "Düşmanlarımız iletişim kanallarımı ve Rus ordusunun iletişimini kesmeyi hedefliyor" yorumunu yaptığı haberinde, durumu biraz daha dramatik hale getirerek "Telegram kapatılırsa ordumuz nasıl savaşacak?" sorusunu sordu. İzvestiya gazetesi ise Durov'un tutuklanmasını, "Telegram'a yönelik savaşın aynı zamanda Rusya'nın nüfuzunu engellemeye dönük bir mücadele" olarak görülebileceği yorumuyla okuyucularına duyurdu. Öte yandan Fransız yargısı Telegram CEO'su Durov'un tutukluluk süresini 48 saat daha uzatma kararı aldı.