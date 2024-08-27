Batı şifreleme anahtarlarının peşinde

"Rus Zuckerberg" olarak bilinen Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanması, Rusya'da paniğe sebep oldu. Dün Rus medyasında yapılan yorumlarda, başta Fransızlar olmak üzere Batılı istihbarat kuruluşlarının uçtan uca şifreleme yöntemiyle çalışan Telegram mesajlaşma uygulamasının şifre anahtarlarını Durov'dan almak için bu operasyonu yaptığı değerlendirmesine yer verildi. Nezavisimaya gazetesinde yayınlanan bir analizde, Telegram'a yönelik bir darbenin Rusya'ya zarar verebilecek bir tehdide dönüşebileceği yorumuna yer verildi. Yazıda Fransa tarafından Durov'un tutuklanmasına ilişkin neredeyse hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekilerek, tutuklama ilişkin öne sürülen tüm gerekçelerin arkasında yatan tek nedenin, mesajlaşma uygulamasının "şifreleme anahtarlarını" elde etmek olduğu savunuldu. Yazıda, Ukrayna'da cephesinde bulunan Rus unsurları tarafından Telegram'ın yoğun olarak kullanıldığı ve Fransa'nın bir NATO üyesi ve Ukrayna'nın müttefiki olarak bu durumu görmezden gelemeyeceği belirtilirken 2021 yılında Fransız vatandaşlığı alan Durov üzerinde baskı kurulduğu da kaydedildi. Analizde Durov'un üzerindeki baskıya rağmen "şifreleme anahtarlarını" kimseyle paylaşmadığı da kaydedildi.