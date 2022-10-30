Dünya Batılı ülkelerde gizli Çin karakolları
AVRUPA

Batılı ülkelerde gizli Çin karakolları

Çin hükümetinin yurt dışında bazı işletmeleri karakol gibi kullandığı ortaya çıktı. Bu karakollar Çin aleyhine faaliyet gösterdiğini düşündüğü kişileri takip ediyor. İspanya merkezli insan hakları örgütü Safeguard Defenders’ın hazırladığı rapora göre Emlakçı, fast-food ya da Çin restoranı gibi görünen bu merkezlerin amacı Çinli muhalifleri Pekin'e göndermek.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Batılı ülkelerde gizli Çin karakolları
Çin polisi.

Çin hükümetinin yurt dışında bazı paravan işletmeleri karakol gibi kullanarak Çin aleyhine faaliyet gösterdiğini düşündüğü kişileri takip ettiği ortaya çıktı. İspanya merkezli insan hakları örgütü Safeguard Defenders’ın hazırladığı rapora göre Çin devleti, Çinli muhalifleri Pekin’e dönmeye zorlamak için küresel bir ağın parçası olarak çok sayıda polis merkezi idare ediyor. Bu merkezlerden bazıları İngiltere’nin başkenti Londra’da emlakçı ve fast-food dağıtım firması görünümündeyken İskoçya’nın başkenti Glasgow’da da Çin restoranı olarak hizmet veriyor. İngiliz milletvekilleri soruşturma için İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunurken Meclis’teki Araştırma Grubu Sözcüsü, bir Çin hükümet yetkilisinin, bu merkezlerin “Çin’in suçlu olarak gördüğü kişilerin ülkeye dönmeleri için baskı yapmadaki” rolünü kabul ettiğini söyledi. İngiliz medyası Pekin’in suçlu olarak adlandırdığı isimlerin, Hong Konglular, Uygurlar, muhalif ya da Çin Komünist Partisi’ni eleştirmeye cüret etmiş insanlardan biri olabileceğini öne sürüyor. Çinli yetkililer de Nisan 2021 ile Temmuz 2022 arasında 200 bin den fazla dolandırıcılık zanlısının Pekin’e dönmeye ikna edildiğini doğruladı.

HOLLANDA’DA SORUŞTURMA

Rapor Çin’in, New York, Paris, Londra, Madrid, Sidney ve Toronto da dahil olmak üzere dünyanın farklı noktalarında 54 yasa dışı polis karakolunu işlettiğine dikkat çekiyor. Öte yandan Hollandalı yayıncı RTL Nieuws ve araştırmacı gazetecilik kuruluşu Follow the Money, Çin’in Amsterdam ve Rotterdam’daki diplomatik misyonlarının dışında iki Çin ‘karakolunun’ bulunduğunu öne sürüyor. Hollanda medyasına göre Çin makamları, Hollanda hükümetine hiçbir bilgi vermedi. Çin’in Lahey Büyükelçiliği de bu tür merkezlerin varlığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu tür merkezlerin yasa dışı olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını söyledi.

Çin asıl, Rusya akut tehdit
DÜNYA
Çin asıl, Rusya akut tehdit

ABD ile Çin-Rusya karşı karşıya: Casus savaşları
DÜNYA
ABD ile Çin-Rusya karşı karşıya: Casus savaşları
Medikal ozon ağrıları kesiyor

Medikal ozon ağrıları kesiyor
99. yıl coşkusu: Satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071’e

99. yıl coşkusu: Satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071’e
Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı

Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı
İlim-Kültür Ödülü Hayrettin Karaman’a

İlim-Kültür Ödülü Hayrettin Karaman’a
Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu

Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu
'Devrim'i bu kez başardık: Altmış yıllık rüya gerçek oldu

'Devrim'i bu kez başardık: Altmış yıllık rüya gerçek oldu

Almanya’daki çocuklarımızı her şartta koruyacağız

Almanya’daki çocuklarımızı her şartta koruyacağız
Eserlere saldırı sanatçıları böldü

Eserlere saldırı sanatçıları böldü
Çizgilerle dünyaya seyahat

Çizgilerle dünyaya seyahat
Erdoğan ailesi<br>tercihini yaptı

Erdoğan ailesi
tercihini yaptı

​Emine Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: Hepsi güzel ama...
Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çok sayıda ölü ve yaralı var

​Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı.

- İlk ön satışlar Şubat'ta olacak- Şubat ayında fiyatı açıklanacak- 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda göreceğiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.