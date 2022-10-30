Batılı ülkelerde gizli Çin karakolları

Çin hükümetinin yurt dışında bazı paravan işletmeleri karakol gibi kullanarak Çin aleyhine faaliyet gösterdiğini düşündüğü kişileri takip ettiği ortaya çıktı. İspanya merkezli insan hakları örgütü Safeguard Defenders’ın hazırladığı rapora göre Çin devleti, Çinli muhalifleri Pekin’e dönmeye zorlamak için küresel bir ağın parçası olarak çok sayıda polis merkezi idare ediyor. Bu merkezlerden bazıları İngiltere’nin başkenti Londra’da emlakçı ve fast-food dağıtım firması görünümündeyken İskoçya’nın başkenti Glasgow’da da Çin restoranı olarak hizmet veriyor. İngiliz milletvekilleri soruşturma için İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunurken Meclis’teki Araştırma Grubu Sözcüsü, bir Çin hükümet yetkilisinin, bu merkezlerin “Çin’in suçlu olarak gördüğü kişilerin ülkeye dönmeleri için baskı yapmadaki” rolünü kabul ettiğini söyledi. İngiliz medyası Pekin’in suçlu olarak adlandırdığı isimlerin, Hong Konglular, Uygurlar, muhalif ya da Çin Komünist Partisi’ni eleştirmeye cüret etmiş insanlardan biri olabileceğini öne sürüyor. Çinli yetkililer de Nisan 2021 ile Temmuz 2022 arasında 200 bin den fazla dolandırıcılık zanlısının Pekin’e dönmeye ikna edildiğini doğruladı.

REKLAM

HOLLANDA’DA SORUŞTURMA

Rapor Çin’in, New York, Paris, Londra, Madrid, Sidney ve Toronto da dahil olmak üzere dünyanın farklı noktalarında 54 yasa dışı polis karakolunu işlettiğine dikkat çekiyor. Öte yandan Hollandalı yayıncı RTL Nieuws ve araştırmacı gazetecilik kuruluşu Follow the Money, Çin’in Amsterdam ve Rotterdam’daki diplomatik misyonlarının dışında iki Çin ‘karakolunun’ bulunduğunu öne sürüyor. Hollanda medyasına göre Çin makamları, Hollanda hükümetine hiçbir bilgi vermedi. Çin’in Lahey Büyükelçiliği de bu tür merkezlerin varlığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu tür merkezlerin yasa dışı olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını söyledi.

DÜNYA Çin asıl, Rusya akut tehdit