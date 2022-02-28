Batı'nın Ukrayna'ya göndereceği askeri yardımlar belli oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in Batı'dan destek istemesinin ardından ülkeler art arda askeri yardım yapma taahhüdünde bulundu.

UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK

Buna göre, Polonya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Krallık ve ABD, önemli miktarda askeri teçhizat ve silah sevkiyatına onay verdi.

Polonya, Ukrayna'ya mühimmat, hava hedeflerini yok etmek için akıllı füze setleri ve ayrıca insansız keşif sistemleri ile havan topları gönderme kararı aldı.

OYNAT 00:52 Türklerin tahliyesi için 26 otobüs Kiev yolunda: Romanya sınırını geçtiler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası savaşın ortasında mahsur kalan Türkleri kurtarmak için yola çıkan otobüsler Romanya'ya ulaştı. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan otobüs şoförleri, toplam 26 otobüsün Kiev'e hareket halinde olduğunu ve 24 saattir yolda olduklarını aktardı. Öte yandan Ukrayna'ya insani yardım götüren Kızılay TIR'ları da Rusçuk sınır kapısına ulaştı. BiP'te paylaş

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GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ BELLİ OLDU

ABD'nin Javelin füzeleri, tanksavar silahları, Mi-17 helikopterleri ve diğer bazı askeri teçhizatlardan göndereceği, Belçika'nın 2 bin makineli tüfek ve 3.8 bin ton yakıt göndereceği kaydedildi.

Ukrayna ordusuna hangi ülkeden ne şekilde yardım yapıldığı ve yapılmasının planlandığı haritaya yansıdı.

MAKİNELİ TÜFEK, MERMİ, FÜZELER...

Polonya basınından onet'in haberine göre, söz konusu askeri yardımlar kapsamında, Çek Cumhuriyeti 30 bin tabanca, 7 bin saldırı tüfeği, 3 bin makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve yaklaşık bir milyon adet mermiyi Ukrayna'ya aktaracak.

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Estonya'nın Javelin füzeleri, uçaksavar mühimmatı, 25 bin kuru gıda ambalajı ve tıbbi ekipmanı yola çıkaracağı, yine Fransa ve Yunanistan'ın çeşitli savunma silahları ile Finlandiya'nın 2 bin kurşun geçirmez yelek ve 2 bin adet kaskı Rus saldırısı altındaki ülkeye göndereceği ifade edildi.

FOTOĞRAF 10 Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Rus güçleri, kuzey, güney ve doğudan olmak üzere 3 taraftan Ukrayna'ya girdi. Putin, bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdi. Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirdi.<br><br> SSCB'NİN NÜKLEER SİLAH SAYISI 40 BİNİ AŞMIŞTI<br>Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesi yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu. Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.<br><br> 1800 KONUŞLANDIRILMIŞ NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR<br>Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor. Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu. Rusya'nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.<br><br> Öte yandan Rusya'yı 5 bin 550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'nından fazlasına sahip. ABD'nin yanı sıra Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.<br><br> RUSYA'NIN SÜPERSONİK FÜZELERİ<br>Rusya süpersonik füze sisteminde oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler geliştiriyor.<br><br> Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.<br><br> Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.<br><br> Öte yandan, Rusya'nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füze, alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor. Ses hızının üç katına (Mach 3) çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.<br><br> Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin tanıtımını 2018'de yapmıştı. Ru güçleri, 19 Şubat'ta düzenlenen nükleer üçleme tatbikatında hipersonik füzeler Kinjal ve Tsirkon'u da kullandığını duyurmuştu.<br><br> Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke belli oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi. Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'in emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor.

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İNSANİ YARDIMLAR DA YAPILIYOR

Almanya 5 bin kask, bin tanksavar silahı, 500 Stinger karadan havaya füze; İsveç 5 bin elde taşınabilen tanksavar bombası fırlatıcı (Pansarskott 86), 5 bin kask, 5 bin kurşun geçirmez yelek ve 135 bin sahada kullanılması amaçlanan erzak iletecek.

Söz konusu verilerin, Ukrayna'yı desteklemeye karar veren hükümet temsilcilerinin kamuya yaptıkları açıklamalara dayandığına dikkat çekildi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin Ukrayna'ya insani yardımları ulaştırdığı bilgisine yer verildi.

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