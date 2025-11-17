Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BBC ile Trump arasında montaj kavgası: Olası tazminat davasına karşı mücadele etmeye kararlıyız

BBC ile Trump arasında montaj kavgası: Olası tazminat davasına karşı mücadele etmeye kararlıyız

20:3917/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti.
BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti.

BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının montajlandığı gerekçesiyle açmayı planladığı milyarlarca dolarlık tazminat davasına karşı mücadeleye kararlı olduklarını açıkladı. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, iftira davası için hiçbir dayanak olmadığını ve kurumun pozisyonunun değişmediğini vurguladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuruma karşı açmayı planladığı milyarlarca dolarlık tazminat davasına karşı mücadeleye kararlı olduklarını bildirdi.

Trump'ın, geçen yıl yayımlanan belgeselinde, "konuşmasının montajlandığı" gerekçesiyle BBC'ye tazminat davası açacağını açıklamasının ardından BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, kurum çalışanlarına e-posta gönderdi.

Shah, e-postada kurumun tutumunu netleştirerek, "Muhtemel hukuki süreç, olası maliyetler ve yapılabileceği söylenen uzlaşmalara ilişkin çok fazla şey yazılıyor ve spekülasyon yapılıyor. Tüm bu süreçte, kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurum olduğumuzun ve lisans ücreti ödeyen vatandaşlarımızın hakkını korumamız gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı, kurumun tavrının net olduğunu vurgulayarak, "Açık konuşmak isterim; pozisyonumuz değişmedi. Bir iftira davası için hiçbir dayanak yok ve buna karşı mücadele etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.


Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayınlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayınlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

ABD medyası, Trump'ın avukatlarının, BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de yayınlanan ABD Başkanı Trump belgeselindeki montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." ifadelerini kullanmıştı.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti.


#BBC
#Donald Trump
#belgesel
#montaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşında 2026 sürprizi: Yeni yıl zam beklentisi artıyor