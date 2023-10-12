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Dünya

Bebekler öldürüldü iddiasına yalanlama

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın olduğu belirtilen i24 Kanalı'nın Hamas savaşçılarının bir yerleşim bölgesinde bebekleri öldürdüğüne yönelik iddiası, başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok basın kuruluşu ve gazeteci tarafından yalanlandı.

Dış Haberler
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Filistinliler aleyhine sosyal medyada kullanılan yalan iddia İsrailli gazeteciler tarafından da sahte olduğu belirtildi. Hamas'ın bebeklerin başlarını kestiği, İsrail askerlerinin Kfar Aza'da kafaları kesilmiş bebekler bulduğu, bu bebekler de dahil 100 kişinin cesedine ulaşıldığı iddia edildi. AA muhabiri, iddiayla ilgili İsrail Ordusu Sözcülüğüyle temasa geçti. Sözcülük, iddiaya kaynak haberleri gördüklerini ancak ellerinde iddiayı teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi. İngiliz Sky News kanalı da İsrail ordu sözcüsüne konuyu üç kez sorduklarını ve teyit alamadıklarını kaydetti. Fransız gazeteci Samuel Forey de, iki İsrail acil servisine konuyla ilgili soru ilettiğini ve cevaben "böylesi bir vakaya rastlamadıkları" cevabını aldığını kaydetti. İsrailli gazeteci Oren Ziv de, söz konusu iddiayla ilgili herhangi bir kanıt görmediğini, ordu sözcüsü ve İsrailli komutanlarında böyle bir olayı bildirmediğini kaydetti.




#Filistin
#Gazze
#Hamas
#İsrail
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