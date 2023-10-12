Bebekler öldürüldü iddiasına yalanlama

Filistinliler aleyhine sosyal medyada kullanılan yalan iddia İsrailli gazeteciler tarafından da sahte olduğu belirtildi. Hamas'ın bebeklerin başlarını kestiği, İsrail askerlerinin Kfar Aza'da kafaları kesilmiş bebekler bulduğu, bu bebekler de dahil 100 kişinin cesedine ulaşıldığı iddia edildi. AA muhabiri, iddiayla ilgili İsrail Ordusu Sözcülüğüyle temasa geçti. Sözcülük, iddiaya kaynak haberleri gördüklerini ancak ellerinde iddiayı teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi. İngiliz Sky News kanalı da İsrail ordu sözcüsüne konuyu üç kez sorduklarını ve teyit alamadıklarını kaydetti. Fransız gazeteci Samuel Forey de, iki İsrail acil servisine konuyla ilgili soru ilettiğini ve cevaben "böylesi bir vakaya rastlamadıkları" cevabını aldığını kaydetti. İsrailli gazeteci Oren Ziv de, söz konusu iddiayla ilgili herhangi bir kanıt görmediğini, ordu sözcüsü ve İsrailli komutanlarında böyle bir olayı bildirmediğini kaydetti.