​Belçika basını: Avrupa Mısır diktatörünü kucakladı

Mısır'da hafta sonu düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Arap Birliği zirvesi için 24 Avrupalı liderin Şarm El-Şeyh'e gitmesi Avrupa'da tartışma yarattı.

Belçika medyası zirveye ilişkin, "AB, Mısır diktatörünü kucakladı" başlığını kullandı. Uzmanlara göre, zirve AB tarafından son dönemde benimsenen "gerçekçi dış politikanın" yeni bir örneği.

BBC'nin haberine göre, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un çabalarıyla gerçekleşen zirvede gündem, ekonomik ilişkiler, iklim değişikliği ve bölgesel çatışmalar olarak belirlenmişti.

Ancak AB açısından en önemli gündem maddesi, terörle mücadele ve Afrika'dan Avrupa'ya yönelen mülteci akınının durdurulmasıydı.

Avrupalı liderler, 2034 yılına kadar görevde kalmayı hedefleyen Mısır Devlet Başkanı Abdül Fetih El Sisi ile işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Avusturya Başbakanı Kurz, göç ve "mülteci akınına karşı Mısır gibi güçlü ortaklara ihtiyaç duyduklarını" vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Tusk da, daha önce yaptığı açıklamalarda, Mısır'ın insan kaçakçılığına karşı öncülük yaptığını dile getirmişti.

Ancak Birleşmiş Milletler'in Cuma günü, "Mısır'da Şubat ayı içinde 15 kişinin adil yargılama olmadan idam edildiği" açıklamasının ardından zirvenin yapılması, Batı kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Zirve için Mısır'a giden 24 AB liderinden biri olan Belçika Başbakanı Charles Michel de eleştirilerin hedefindeydi.

Medyada özellikle, zirvenin zamanlamasına dikkat çekildi. Mısır Parlamentosu, askeri darbe ile iş başına gelen El Sisi'nin 2034 yılına kadar görevde kalmasını öngören bir anayasa değişikliği üzerinde çalışıyor.

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