Belçika göçmenler ile mücadelede İHA kullanacak Belçika göçmenler ile mücadelede İHA kullanacak Nieuwpoort ve De Panne kasabalarında 12 kilometrelik sahil şeridi düzensiz göç ve insan kaçakçılığına karşı insansız hava araçları ile gözetlenecek.

Haber Merkezi 31 Temmuz 2019, 14:59 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019, 15:08 AA