Belçika göçmenler ile mücadelede İHA kullanacak

Belçika, batısındaki sahil kasabalarına düzensiz göçü önlemek için insansız hava araçları (İHA) kullanacak.
- Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberine göre, 12 kilometre sahil şeridine sahip Nieuwpoort ve De Panne kasabalarındaki polis merkezleri 80 bin avro değerinde 3 İHA satın aldı.
Yetkililer, İHA'ların ülkenin batı sahillerine gelen düzensiz göçmenlerin takip edilmesinde ve insan kaçakçılığıyla mücadelede kullanılacağını bildirdi.
Haberde, güvenlik gerekçesiyle İHA'ların yerden azami 90 metre yukarıda uçacağı kaydedildi.