Dünya Belçika göçmenler ile mücadelede İHA kullanacak
AVRUPA

Belçika göçmenler ile mücadelede İHA kullanacak

Belçika göçmenler ile mücadelede İHA kullanacak

Nieuwpoort ve De Panne kasabalarında 12 kilometrelik sahil şeridi düzensiz göç ve insan kaçakçılığına karşı insansız hava araçları ile gözetlenecek.

Haber Merkezi AA
Polis merkezleri 80 bin avro değerinde 3 İHA satın aldı.
Polis merkezleri 80 bin avro değerinde 3 İHA satın aldı.

Belçika, batısındaki sahil kasabalarına düzensiz göçü önlemek için insansız hava araçları (İHA) kullanacak.

  • Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberine göre, 12 kilometre sahil şeridine sahip Nieuwpoort ve De Panne kasabalarındaki polis merkezleri 80 bin avro değerinde 3 İHA satın aldı.

Yetkililer, İHA'ların ülkenin batı sahillerine gelen düzensiz göçmenlerin takip edilmesinde ve insan kaçakçılığıyla mücadelede kullanılacağını bildirdi.

Haberde, güvenlik gerekçesiyle İHA'ların yerden azami 90 metre yukarıda uçacağı kaydedildi.

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