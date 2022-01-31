Dünya Belçika medyasında Hello Türkiye kampanyası tanıtıldı
AVRUPA

Belçika medyasında 'Hello Türkiye' kampanyası tanıtıldı

Belçika'nın önde gelen medyası, Türkiye'nin isminin uluslararası kullanımının "Turkey" yerine Türkçedeki gibi olması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Hello Türkiye" kampanyasına yer verdi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, RTL kanalında Türkiye'nin söz konusu kararını anlattı.

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Haber Merkezi AA
Belçika medyasında Hello Türkiye kampanyası tanıtıldı
Paylaşımda ayrıca "Turkey" kelimesinin uluslararası kullanımının "Türkiye" olarak değiştirilmesi için Birleşmiş Milletlerce onaylanması gerektiği belirtildi.

Belçika'nın ulusal kanallarından RTBF, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımına yönelik başlatılan kampanyayı tanıttı.

Türk bayrağı ve İstanbul'dan ilgi çekici görsellere yer verilen paylaşımın altına Türk vatandaşlarının destek mesajları yazdığı görüldü.

Paylaşımda ayrıca "Turkey" kelimesinin uluslararası kullanımının "Türkiye" olarak değiştirilmesi için Birleşmiş Milletlerce onaylanması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Fransızca yayın yapan RTL kanalında "C'est pas tous les jours dimanche" (Her gün pazar değil) programına katılarak, isim değişikliği talebinin gerekçelerini paylaştı.

Hello Türkiye kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 13 Ocak'ta İletişim Başkanlığınca ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin şekilde duyurmak amacıyla başlatılan "Hello Türkiye" kampanyasına ilişkin açıklama yapmıştı.

İletişim Başkanlığı'nden yeni kampanya: Hello Türkiye
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İletişim Başkanlığı'nden yeni kampanya: Hello Türkiye
İletişim Başkanlığı, ülkenin orijinal ismine yönelik küresel farkındalığı artırmayı amaçlayarak bir kampanya başlattı.

'Hello Türkiye' etiketiyle başlatılan kampanya, ülkenin orijinal isminin dünya çapında öğrenilmesini ve kullanılmasını amaçlıyor.


Altun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihraç ürünlerin yanı sıra diğer devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılması için 21 Aralık 2021'de bir genelge yayımladığını anımsatmıştı.

Altun, o günden itibaren bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini ve "Türkiye" isminin uluslararası platformlarda tanıtılması için bir dizi faaliyet yürüttüklerini bildirmişti.

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