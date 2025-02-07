Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: 'Annene ve babana sakın söyleme'

Belçika'nın Brüksel şehri yakınlarındaki Grimbergen kasabasında bulunan Sint-Jozefs Okulu'nda, 5 yaşındaki bir Türk kız çocuğunun öğretmeni tarafından cinsel tacize uğradığı iddiaları büyük tepkiye yol açtı. Yaşanan olayın ardından veliler ve vatandaşlar, okul önünde toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi.





Yaklaşık 150 kişinin katıldığı protesto eyleminde, okul yönetimi ve tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen için sloganlar atıldı.





Olayın detaylarını anlatan aileye yakın isimlerden Y.C., "Beş yaşındaki kız çocuğunu, anneannesi okuldan almış. Anneannesi ne oldu diye sorunca çocuk, 'Öğretmenle saklambaç oynuyorduk. Bir yere gittik, arkamı elledi, anneme ve babama sakın söyleme diye tembih etti' demiş" ifadelerini kullandı.

RAPOR TACİZİ DOĞRULADI

Yaşanan bu iğrenç olayın ardından aile, çocuğu doktora götürdü. Yapılan muayene sonucunda doktor tarafından, taciz iddialarını destekleyen bir rapor düzenlendi. Raporda, çocuğun fiziksel durumunun taciz iddialarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi.





Olayla ilgili açıklama yapan Grimbergen Belediye Başkanı Bart Laeremans, durumun ciddiye alındığını belirterek, "Geçmişte küçük çocukların yaptığı açıklamaların her zaman gerçeği yansıtmadığı durumlar yaşandı. Bu suçlamalara karşı dikkatli olunması gerekir. Öncelikle olayın doğru olup olmadığı araştırılsın. Eğer doğruysa elbette adımlar atılacak. Bu nedenle dava tüm yönleriyle araştırılıyor" dedi.





OLAY YARGIYA TAŞINDI

Yaşanan taciz iddiaları üzerine olay yargıya taşındı. Savcılık, tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Okul yönetimi ise olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini, adli sürece tam destek vereceklerini açıkladı.





BAKAN GÖKTAŞ AİLEYİ ARADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından istismara uğradığı iddia edilen Türk kız çocuğunun annesiyle telefonda görüştü.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, başkent Brüksel'in Grimbergen bölgesinde istismara uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki Türk kız çocuğunun annesini telefonla arayarak, olayla ilgili bilgi aldı, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.





Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Belçika'daki Türk toplumunun da davayı yakından takip edeceğini belirtti.





Belçikalı mevkidaşları ile de görüşeceğini bildiren Göktaş, "Türkiye olarak bu tür olayların cezasız kalmaması ve hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi için kızımızın ve ailesinin yanındayız" ifadesini kullandı.



