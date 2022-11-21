Dünya Belçikada haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
AVRUPA

Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı

Belçika'da çalışanlara haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı veren uygulama bugün başladı.

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Haber Merkezi AA
Belçikada haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı

Koalisyon hükümetini oluşturan partilerin çalışma hayatında reformla ilgili haziran ayında vardığı anlaşmadan sonra çıkarılan düzenleme, bugün yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek.

Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.

İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkat çekiyor. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin dev bankasından çok önemli mesai kararı: Maaş kesintisi yapmadan haftada 4 gün çalışacaklar
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İngiltere merkezli dijital bankacılık şirketi Atom Bank, 430 çalışanı için maaşlarını azaltmadan mesai süresini haftada 4 güne indirdiğini açıkladı. Tüm hafta boyunca 37,5 saat çalışan Atom Bank çalışanlarının, dört gün boyunca 34 saat çalışacağı belirtilirken Pazartesi ya da Cuma günlerinden birinde izinli sayılacakları bildirildi.
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Atom Bank’ın sahibi Mark Mullen yaptığı açıklamada, bu kararı alırken pandemiden ilham aldığını ve refahın iyileştirilmesine ve personelin korunmasına yardımcı olacağını söyledi. Alınan yeni karar çerçevesinde çalışanların çalıştıkları günlerde daha uzun süreler mesai yapacağı aktarıldı.
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2014ten beri İngiltere merkezli bankayı yöneten Mullen, Covidden önce, geleneksel olarak işe gidip gelmek, bütün gün bir masada oturmak ve bu işlemi tekrarlamak zorundaydınız derken, Covid bize bunun gerekli olmadığını gösterdi. Bence pazartesiden cumaya 9-5 saatleri arası çalışmak oldukça eski moda bir çalışma şekli diye konuştu.
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Atom, İngilterenin ilk dijital bankalarından biri durumunda bulunuyor.Yeni çalışma düzenlemeleri, incelemenin müşteri hizmetlerini veya üretkenliği etkilemeyeceğini tespit ettikten sonra 1 Kasımda başladı.
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Patron Mullen, yeni düzenlemenin gönüllü olduğunu, çalışanlarının daha esnek çalışma konusundaki tercihlerini güçlü bir şekilde yansıttığını söylerken, “Herkesin buna bağlı kalması bekleniyor. Personellerime Cuma günü e-posta gönderemem, onlara cevap vermelerini bekleyemem şeklinde konuştu.
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Son araştırmalar, İzlandadaki kamu sektörü çalışanları arasında dört günlük bir haftanın denemelerinin başarılı olduğunu ayrıca stresi ve tükenmişliği azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.
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ABD’li şirket Microsoft’un Japonya ofisi ise, 2019da personelin haftanın dört günü tam ödeme ile çalıştığı bir deney sırasında satışların yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi.
İngiltere'nin dev bankasından çok önemli mesai kararı: Maaş kesintisi yapmadan haftada 4 gün çalışacaklar
İngiltere'nin en büyük dijital bankalarından Atom Bank, çalışanlarının maaşını azaltmadan haftada dört gün mesaiye geçtiğini duyurdu. Haftada 5 gün 37,5 saat mesai yerine, dört gün 34 saat mesai yapılacağını belirten Atom Bank patronu Mark Mullen, "Covid bize bunun gerekli olmadığını gösterdi. Bence pazartesiden cumaya 9-5 saatleri arası çalışmak oldukça eski moda bir çalışma şekli" dedi.


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