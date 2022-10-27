Dünya Belçikada ilaç krizi yaşanıyor
AVRUPA

Belçika’da ilaç krizi yaşanıyor

Belçika Federal İlaç Ajansı’nın (FAMHP) verilerine göre, ülkede sağlık alanında ciddi sorun yaşanıyor. Ülkedeki eczanelerde yüzlerce ilaç bulunmuyor. FAMHP’nin Belçika’da kullanımda bulunan ilaçlar listesindeki 616 farklı ürün, “geçici kullanım dışı” olarak sınıflandırılmış durumda.

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Haber Merkezi Diğer
Belçika’da ilaç krizi yaşanıyor
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Belçika Federal İlaç Ajansı’nın (FAMHP) verilerine göre, ülkede sağlık alanında ciddi sorun yaşanıyor. Ülkedeki eczanelerde yüzlerce ilaç bulunmuyor.

FAMHP’nin Belçika’da kullanımda bulunan ilaçlar listesindeki 616 farklı ürün, “geçici kullanım dışı” olarak sınıflandırılmış durumda.

Listede antibiyotik, göz damlası, ağrı kesici, ateş düşürücü, balgam sökücü, kalp, kolesterol, epilepsi, antibiyotikli krem, kas gevşetici ve diyabete yönelik yüzlerce ürün ülkede bulunamayan ilaçlar arasında sıralanıyor.

Listenin açıklama kısmında bu ilaçların üretimdeki gecikme, talepteki artış, etken madde sağlanamaması ve ulaşım sıkıntıları gibi tedarik sorunları yüzünden temin edilemediği belirtiliyor. Söz konusu yüzlerce farklı ilaç, ülkedeki eczanelerden satın alınamazken bazılarının yerine ise muadilleri temin edilebiliyor.

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