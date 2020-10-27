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Dünya Belçikada koronavirüse yakalanan doktorlardan çalışmaya devam etmeleri istendi
AVRUPA

Belçika'da koronavirüse yakalanan doktorlardan çalışmaya devam etmeleri istendi

Koronavirüs vakalarının ve hastanede tedavi edilen Kovid-19 hastalarının sayısının hızla arttığı Belçika'nın Liege kentinde doktorlardan, virüse yakalansalar da çalışmaya devam etmeleri istendi.

Haber Merkezi Diğer
Belçika'da koronavirüse yakalanan doktorlardan göreve devam etmeleri istendi.
Belçika'da koronavirüse yakalanan doktorlardan göreve devam etmeleri istendi.

Belçika'da koronavirüse yakalanan doktorlardan çalışmaya devam etmeleri istendi.

Sputnik'ye yer alan habere göre şehirdeki 10 hastane, koronavirüs testleri pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen doktorlardan işe dönmelerini talep etti.

Liege'de doktorların yaklaşık yüzde 25'inin koronavirüse yakalandıkları için çalışmadıkları bildiriliyor.

Belçika Tabipler Birliği Başkanı Doktor Philippe Devos, sağlık sisteminin önümüzdeki günlerde çökmesini önlemek için, semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini isteme dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

HASTALARA BULAŞTIRMA RİSKİ VAR

Doktor Philippe Devos bununla birlikte, dokotorların virüsü hastalara bulaştırma riski olduğunu da kabul etti.

Liege'de koronavirüs testi yapılan her üç kişiden birinin sonucu pozitif çıkıyor.

Kentte hastaneler hastaları başka kentlere nakletmeye ve acil olmayan diğer tüm ameliyatları ertelemeye başladı.

Belçika'da koronavirüs salgınında ikinci dalgayla birlikte spor salonları ve yüzme havuzları kapatıldı.

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