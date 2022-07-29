Berlin Doğu Avrupa’yı silahsız bıraktı

Almanya’nın Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya silah vermesi karşısında askeri teçhizat sağlama sözünü yerine getirmediği ortaya çıktı. Berlin yönetiminin Rusya’yı karşısına almamak için geliştirdiği formüle yine kendisi uymadı. Plana göre Doğu Avrupa ülkeleri envanterlerinde bulunan Sovyet dönemi askeri araç ve silahları Ukrayna ordusuna verecek ve karşılığında Berlin’den yeni nesil silahlar teslim alacaklardı. Ancak bu plan kağıt üstünde kaldı. Polonya, Slovenya, Çekya, Yunanistan ve Slovakya ile birlikte yürütülecek projede Almanya söz konusu ülkeleri yarı yolda bıraktı.

Örneğin, Polonya, Ukrayna’ya verdiği 240 Sovyet yapımı T-72 tankı karşılığında Almanya’dan Leopard tankları almayı bekliyordu. Ancak Berlin 240 tank karşılığında sadece 20 tank vermeyi teklif etti. Polonya savunma bakanı, teklif edilen tankların da kullanılamayacak durumda olduğunu açıkladı. Almanya’nın skandal teklifi karşılığında öfkelenen Varşova yönetimi ise Güney Kore ile yüklü bir silah anlaşmasına imza atmak zorunda kaldı. Yine Çekya’nın da Almanya’dan benzer bir söz aldığı fakat hala somut bir anlaşmanın yapılmadığı belirtildi.

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