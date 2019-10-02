Beyaz önlüklüler İsrail’in hedefinde

YÜZLERCE YARALI

İşgalci güçlerin, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden eylem alanında bulunan herkese ateş açtığı gösterilerde sağlık ekipleri de doğrudan askerlerce hedef alındı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Mart 2018’den bu yana devam eden barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemlerinde gösteri alanında görev yapan sağlık çalışanları, beyaz önlüklerine ve sadece yardım amaçlı orada bulunmalarına rağmen İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamıyor. İşgal askerleri, eylemlerinde şu ana kadar 4 sağlık çalışanını şehit etti, 779 sağlık çalışanını yaraladı, 133 ambulansa ise zarar verdi.

GÖZÜNDEN OLUYORDU

Filistinlilerin “yardım meleği” olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en- Neccar da, İsrailli keskin nişancılar tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde elinden ve karnından yaralanan sağlık çalışanı Sabirin Kışta, İsrail kurşunlarına hedef olduğu sırada sırtından vurulan 8 yaşındaki bir çocuğa yardım etmeye çalıştığını söyledi. Sağlık çalışanı Salih el-Hac da (21) Han Yunus’un doğusundaki Huzaa bölgesinde düzenlenen gösterilerde insanlara yardım etmeye çalıştığı sırada doğrudan sol gözüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle yaralandı.

KASTEN HEDEF ALIYOR

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, gösteriler sırasında İsrail’in orantısız güç kullandığını söyledi. İsrail’in yaralı göstericilere yardım edilmemesi için sağlık ekiplerini kasten hedef aldığını dile getiren Kudra, uluslararası kuruluşlar ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi sağlık alanında hizmet veren kurumlara “Filistin sağlık ekiplerine yönelik koruma ve İsrail saldırılarını kınama” çağrısında bulundu.