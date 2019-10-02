Dünya Beyaz önlüklüler İsrailin hedefinde
ORTADOĞU

Beyaz önlüklüler İsrail’in hedefinde

Gazze Şeridi’nde düzenlenen barışçıl eylemlerde orantısız güç kullanan işgalci İsrail askerleri, sağlık çalışanlarını da hedef alıyor. İşgalci güçler şu ana kadar protestolarda 4 sağlık çalışanını şehit etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail 4 sağlık çalışanını şehit etti.
İşgalci İsrail 4 sağlık çalışanını şehit etti.

YÜZLERCE YARALI

İşgalci güçlerin, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden eylem alanında bulunan herkese ateş açtığı gösterilerde sağlık ekipleri de doğrudan askerlerce hedef alındı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Mart 2018’den bu yana devam eden barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemlerinde gösteri alanında görev yapan sağlık çalışanları, beyaz önlüklerine ve sadece yardım amaçlı orada bulunmalarına rağmen İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamıyor. İşgal askerleri, eylemlerinde şu ana kadar 4 sağlık çalışanını şehit etti, 779 sağlık çalışanını yaraladı, 133 ambulansa ise zarar verdi.

GÖZÜNDEN OLUYORDU

Filistinlilerin “yardım meleği” olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en- Neccar da, İsrailli keskin nişancılar tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde elinden ve karnından yaralanan sağlık çalışanı Sabirin Kışta, İsrail kurşunlarına hedef olduğu sırada sırtından vurulan 8 yaşındaki bir çocuğa yardım etmeye çalıştığını söyledi. Sağlık çalışanı Salih el-Hac da (21) Han Yunus’un doğusundaki Huzaa bölgesinde düzenlenen gösterilerde insanlara yardım etmeye çalıştığı sırada doğrudan sol gözüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle yaralandı.

KASTEN HEDEF ALIYOR

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, gösteriler sırasında İsrail’in orantısız güç kullandığını söyledi. İsrail’in yaralı göstericilere yardım edilmemesi için sağlık ekiplerini kasten hedef aldığını dile getiren Kudra, uluslararası kuruluşlar ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi sağlık alanında hizmet veren kurumlara “Filistin sağlık ekiplerine yönelik koruma ve İsrail saldırılarını kınama” çağrısında bulundu.

İsrail’in maşası vatan haini
GÜNDEM
İsrail’in maşası vatan haini
Gerçek mermiyle müdahele

Gerçek mermiyle müdahele

​Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi öldü 60 kişi yaralandı.
Yunan işgalinedur dediler

Yunan işgaline
dur dediler

​Libya, Doğu Akdeniz'deki gasba karşı nota verdi.
Aslan direnemedi

Aslan direnemedi

Galatasaray yenildi ama alkışları topladı.
Teröristler öldürüldü

Teröristler öldürüldü

Adana'da polisleri taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenlemişlerdi.
e-sigaralar yasaklanıyor

e-sigaralar yasaklanıyor

​Sağlık Bakanı Koca, cihazların ülkeye girişinin dahi yasak olacağını duyurdu.
Harekat için hazırız

Harekat için hazırız

Bakan Akar, ​Fırat'ın doğusundaki operasyon hazırlığına ilişkin konuştu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Gri Listede aranan terörist Atilla Çakmaz öldürüldü.
Muhalefetin işi

Muhalefetin işi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1 tartışmasını değerlendirdi.
Otobüs şoförü tutuklandı

Otobüs şoförü tutuklandı

​Ankara'da durakta bekleyen 4 kişinin ölmesine neden olmuştu.
CHP'ye HDP göndermesi

CHP'ye HDP göndermesi

​'Devlete parmak sallayanlara siz kimsiniz diyebilmeliler'
Çavuşoğlu'ndan<br>Macron'a sert tepki

Çavuşoğlu'ndan
Macron'a sert tepki

​'Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum'
Yaşananları<br>artık görün

Yaşananları
artık görün

​Çin Başkonsolosluğu önüne yüzlerce kişi geldi.
Bir gece<br>ansızın gelebiliriz

Bir gece
ansızın gelebiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu için net mesaj.
Tahliye kararı

Tahliye kararı

Depremde hasar gören Çapa Diş Hekimliği taşınıyor.
Maç tekrarı yok

Maç tekrarı yok

​TFF, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti.
Hakemliği bitti

Hakemliği bitti

​Olay hakem Arslanboğan'nın sözleşmesi feshedildi.
Market alışverişinde yeni dönem

Market alışverişinde yeni dönem

Vatandaş artık hangi ürünü nereden kaça alacağını görecek.
Bağdat'ta yetkililer göstercilileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı: 3 ölü 60 yaralı
Dünya

Bağdat'ta yetkililer göstercilileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı: 3 ölü 60 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle müdahe etti 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Protestolar akşam da sürerken güvenlik güçleri ile göstericiler arasında bir süre arbede yaşandı. Mısır'da Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.
2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Erdoğan Meclis’teki resepsiyonda Batı Trakya Türklerinin ‘annesi’ Işık Ahmet ile görüştü
Gündem

Erdoğan Meclis’teki resepsiyonda Batı Trakya Türklerinin ‘annesi’ Işık Ahmet ile görüştü

TBMM'nin 3.Yasama Yılı açılışının resepsiyonundan sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Batı Trakya Türklerinin annesi olarak görülen Işık Ahmet ile bir araya geldi. Destici, Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti. Ayrıca Destici parti olarak Fırat'ın doğusunda yürütülen operasyona tam destek verdiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Görüşmeye Batı Trakya Türklüğünün lideri merhum Sadık Ahmet'in eşi, Işık Ahmet de katıldı. Işık Ahmet Dünya ve Anadolu Kadınını Destekleme Derneği öncülüğündeki 30 sivil toplum kuruluşu 'yılın annesi' olarak seçilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.