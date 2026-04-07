Beyaz Saray: İran'da nükleer silah kullanılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran bu gece yok olacak." tehdidine ilişkin Washington'dan açıklama yapıldı. Akıllarda 'nükleer silah kullanılacak' düşüncesi uyandıran sözlere ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray, "Nükleer silah kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail ve İran savaşı 39'uncu gününe girdi.
Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Truth hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın 'son günü' olarak bugünü işaret etmiş ve, "Koca bir medeniyet yok olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Bugün yine aynı sözleri tekrarlayan Trump'ın bu tehdidi akıllara nükleer silahları getirirken konuya ilişkin Washington'dan açıklama geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Nükleer silah kullanılmayacak." ifadeleri kullanıldı.