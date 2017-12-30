Beyaz Saray’da gizli İran toplantısı

12 Aralık’ta düzenlendiği belirtilen toplantıda, iki ülkeden de askeri alanda en üst düzey isimlerin yer aldığı kaydedildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ile İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Şabbat arasındaki görüşmede, İran’ın Ortadoğu’da giderek artan etkisi ele alınırken, İran tehdidine karşı alınacak önlemlerin sac ayaklarının oluşturulduğu ifade ediliyor. Alınan her bir karar doğrultusunda, çalışma gruplarının oluşturulduğu belirtiliyor. İlk grubun, İran’ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için örtülü ve diplomatik çalışmalar yürüteceği belirtilirken, diğer bir kararda, İran’ın Suriye’deki etkisini azaltmak ve Hizbullah’a verdiği desteği engellemek için yöntemler düşünülmesi gerekliliği kaydediliyor. Üçüncü bir karar olarak, İran’ın, balistik füze ve İsrail’e karşı Suriye ve Lübnan’da kullanılmak üzere “hassas güdümlü füze” üretmesinin önüne geçmek için önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor. Son karar olarak ise, İran, Suriye, Lübnan’da Hizbullah ve Gazze’de Hamas ile ilgili, bölgedeki farklı gerginliğin tırmandığı senaryolara karşı ABD-İsrail’in ortak bir hazırlık içine gireceği belirtiliyor.

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