Beyaz Saray'dan İran'a: Trump'ı ciddiye alsanız iyi olur

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de İran'ı hedef alanlar kervanına katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine değinerek, "İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur" dedi.
Beyaz Saray Sözcü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Leavitt, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine değinerek,
"İran'a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur"
dedi.
"Gemilere saldırılara izin verilmeyecek"
"Gemilere saldırılara izin verilmeyecek"
ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen Leavitt,
"Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması'na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir"
dedi.
Trump'ın İran'a yeni tehdidi
Trump'ın İran'a yeni tehdidi
Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek" demişti.
Öte yandan ABD'nin 15 Mart'ta Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik başlattığı saldırılarda şu ana kadar 53 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi de yaralandı.
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