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Trump'tan İran'a 'Husi' tehdidi: Siz yaptınız sayarım

Trump'tan İran'a 'Husi' tehdidi: Siz yaptınız sayarım

18:3917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sık sık Tahran yönetimini hedef alan Trump, Husiler üzerinden yeni tehditleri sıraladı.
Sık sık Tahran yönetimini hedef alan Trump, Husiler üzerinden yeni tehditleri sıraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerden gelecek herhangi bir saldırıyı İran'dan gelmiş sayacağını açıklayıp, "Sonuçları korkunç olur. Çok büyük güçle yanıt vereceğiz" diye konuştu. Trump, cumartesi günü Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı vermişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'in başkenti Sana ile Sada şehirlerine saldırdıkları ana ait görüntüler paylaşmıştı..

Trump'tan İran'a 'Husi' tehdidi: Siz yaptınız sayarım

Yaşananların gölgesinde bölgede hava saldırıları sürerken Trump'tan yeni bir tehdit geldi.

Trump, Husilerden gelecek herhangi bir saldırıyı İran'dan gelmiş sayacağını açıklayıp,
"Sonuçları korkunç olur. Çok büyük güçle yanıt vereceğiz"
diye konuştu.



#Donald Trump
#ABD
#İran
#Husiler

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