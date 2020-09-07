​Beyrut gibi olmasın: Tartus limanında da yüklü miktarda tehlikeli madde bulunuyor ​

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos günü 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan büyük felaket sonrası Tartus Limanı’yla ilgili ilginç bir açıklama gelmişti. Suriye rejiminin sözcülerinin Tartus’ta her türlü patlayıcı maddenin varlığını inkar etmesi süphe uyandırmıştı. Eski bir yetkilinin açıklamaları bu şüpheleri doğruladı ve bölgeyi büyük bir tehlikenin beklediği ortaya çıktı. Suriye rejimine bağlı Narkotik Dairesi’nin eski Başkanı Mecda El-Humusi, Tartus Limanı’nda terkedilmiş bir malzeme deposunda yüklü miktarda tehlikeli madde bulunduğunu söyledi.

Bölge haritası

OYNAT 00:52 Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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REJİM ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Limanda büyük bir yolsuzluk ve ihmal olduğuna dikkat çeken El-Humusi, “Patlayıcı malzemeler ülkeye kaçak yollarla girdi ve yasadışı bir şekilde depolandı. Beyrut’taki patlamaya benzer bir patlamaya yol açacak kadar tehlikeli bir durum söz konusu. Bir felaket olmadan harekete geçilmeli” dedi. Suriyeli yetkili konuşmasını “Limanda Eylül 2014’ten bu yana 7 bin kilogramın üzerinde temizlik ürünlerinin imalatında kullanılan hammadde bulunuyor. Ancak bu malzemeler uyuşturucu imalatında da kullanılıyor. Bu sebeple açılan soruşturma Mart 2015’te kapatıldı. Rejim olayların üstünü örtüyor” diye tamamladı.

OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile felakete sebep olan o anları kaydetti. Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görülürken, patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor. BiP'te paylaş

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İNKAR ÜSTÜNE İNKAR

Mecda El-Humusi’nin uyarılarından sonra Tartus Gümrük Müdürlüğü, “Limanda tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmış bir komite var ve bu onların sorumluluğu, bizim değil” yönünde açıklama yaptı. Suriye rejimi hükümeti Ulaştırma Bakanı Ali Hammud ise tehlikeli maddelerin varlığını tamamen inkar etti.

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OYNAT 00:38 Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi Profesyonel drone pilotu Michel Khoury, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası şehri havadan görüntüledi. Etkileyici görüntüler sunan Khoury, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. BiP'te paylaş

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Ruslar kiraladı

Rus News haber sitesi, Suriye’nin Tartus limanında depolanan şüpheli sevkiyatların varlığına ilişkin bir dosya yayınladı ve bu tehlikeli maddelerin limandaki işçilerin hayatını tehdit ettiğini vurguladı. Geçen yıl Beşşar Esad rejimi parlamentosu, Tartus Limanı’nın 49 yıllığına Rusya’ya kiralanmasını öngören anlaşmayı onaylamıştı. Anlaşmanın toplam değeri 500 milyon dolar ve Rus yetkililere göre Tartus Limanı, Beyrut’a alternatif olabilecek bir kapasiteye sahip.