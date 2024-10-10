Biden ile Netanyahu'nun görüşmesinden ne sonuç çıktı?

ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderlerin Gazze konusunda "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için diplomasinin yenilenmesine duyulan acil ihtiyacı" ele aldıkları belirtildi.
Hizbullah'ın hedef alınmasına verilen desteği yinelediğini belirtti
Beyaz Saray görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Biden'ın Netanyahu'yu Lübnan'da, özellikle de Beyrut'un kalabalık bölgelerinde sivillere verilen zararı en aza indirmeye çağırdığını ve Hizbullah'ın hedef alınmasına verilen desteği yinelediğini belirtti.
Beyaz Saray'a göre Biden ayrıca Gazze'deki insani durumu ve Ürdün'den gelen koridorun derhal yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere kuzeye erişimin yeniden sağlanması zorunluluğunu da ele aldı.
Biden yönetimi, Netanyahu'nun paylaştığı ayrıntılardan memnun kaldı
Görüşmede tarafların İran'a yapılacak saldırıyı da ele aldığı belirtiliyor.
Bölgede gergin bekleyiş sürüyor.