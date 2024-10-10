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Biden ile Netanyahu'nun görüşmesinden ne sonuç çıktı?

Biden ile Netanyahu'nun görüşmesinden ne sonuç çıktı?

10:3910/10/2024, Perşembe
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Kasabı Netanyahu.
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Kasabı Netanyahu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderlerin Gazze konusunda "Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için diplomasinin yenilenmesine duyulan acil ihtiyacı" ele aldıkları belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba sabahı Terör Devleri İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile
Ortadoğu'da tırmanan gerilimi
, İran saldırılarını ve Gazze'deki insani krizi görüştü.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı telefon görüşmesi liderlerin Ağustos ayından bu yana bilinen
ilk görüşmesi
oldu.

Hizbullah'ın hedef alınmasına verilen desteği yinelediğini belirtti

Beyaz Saray görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Biden'ın Netanyahu'yu Lübnan'da, özellikle de Beyrut'un kalabalık bölgelerinde sivillere verilen zararı en aza indirmeye çağırdığını ve Hizbullah'ın hedef alınmasına verilen desteği yinelediğini belirtti.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderlerin Gazze konusunda "
Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için
diplomasinin yenilenmesine duyulan acil ihtiyacı" ele aldıkları belirtildi.

Beyaz Saray'a göre Biden ayrıca Gazze'deki insani durumu ve Ürdün'den gelen koridorun derhal yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere kuzeye erişimin yeniden sağlanması zorunluluğunu da ele aldı.

Biden yönetimi, Netanyahu'nun paylaştığı ayrıntılardan memnun kaldı

Görüşmede tarafların İran'a yapılacak saldırıyı da ele aldığı belirtiliyor.


ABD'li bir yetkilinin ABC News'e verdiği bilgiye göre, Netanyahu İran'a karşı bir saldırı için tam olarak kesinleşmiş bir plan sunmadı. Ancak Biden yönetimi, Netanyahu'nun paylaştığı ayrıntılardan memnun kaldı ve "İsrail'in
nükleer veya petrol üretim tesislerinden ziyade konvansiyonel askeri hedeflere bağlı kalma
konusundaki argümanlarına açık olduğunu hissetti."

Bölgede gergin bekleyiş sürüyor.


#İsrail
#İran
#Netanyahu

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