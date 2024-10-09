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İsrail İran'ı savaşa yol açmayacak bir şekilde vuracak

İsrail İran'ı savaşa yol açmayacak bir şekilde vuracak

10:559/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İsrailli bir yetkili İran'a yapılacak misillemenin "savaşa yol açmayacağını" ifade etti. ABD'li yetkililere göre Biden yönetiminin İsrail'in geçen haftaki İran saldırısına karşılık vermesine karşı olmadığını belirtiyor ancak bunun "ölçülü olmasını" istiyor. Ancak İsrail'in İran'a karşı misillemenin zamanlaması ve kapsamı konusunda nihai bir karar vermediği vurgulanıyor.

ABD ile İsrail arasında, İsrail'in İran'a yapacağı misillemeye dair görüşmeler devam ediyor.


Axios'a konuşan dört ABD'li yetkili, Joe Biden yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetinin "askeri ve diplomatik planları hakkında söylediklerine giderek daha fazla güvensizlik duymaya başladığını" söyledi.


Bir ABD'li yetkili "
İsraillilere olan güvenimiz şu anda çok düşük ve bunun iyi bir nedeni var
" dedi.

ABD'li yetkililere göre Biden yönetiminin İsrail'in geçen haftaki
İran saldırısına karşılık vermesin
e karşı olmadığını belirtiyor ancak bunun "
ölçülü olmasını
" istiyor. Ancak İsrail'in İran'a karşı misillemenin zamanlaması ve kapsamı konusunda nihai bir karar vermediği vurgulanıyor.


'İran saldırısına karşılık vereceğiz'

Öte yandan üst düzey bir İsrailli yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in yapacağı misillemenin "savaşa yol açmayacağını" kaydetti.


Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Biden yönetimi bizim egemen bir ülke olduğumuzu anlıyor ama onlar da görüşlerini bildirmek istiyorlar.
İran saldırısına karşılık vereceğiz
. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ancak bunu İran'la topyekun bir savaş başlatacak şekilde yapmayacağız."

#İsrail
#İran
#Orta Doğu

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