İsrail İran'ı savaşa yol açmayacak bir şekilde vuracak

İsrailli bir yetkili İran'a yapılacak misillemenin "savaşa yol açmayacağını" ifade etti. ABD'li yetkililere göre Biden yönetiminin İsrail'in geçen haftaki İran saldırısına karşılık vermesine karşı olmadığını belirtiyor ancak bunun "ölçülü olmasını" istiyor. Ancak İsrail'in İran'a karşı misillemenin zamanlaması ve kapsamı konusunda nihai bir karar vermediği vurgulanıyor.
ABD ile İsrail arasında, İsrail'in İran'a yapacağı misillemeye dair görüşmeler devam ediyor.
Axios'a konuşan dört ABD'li yetkili, Joe Biden yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetinin "askeri ve diplomatik planları hakkında söylediklerine giderek daha fazla güvensizlik duymaya başladığını" söyledi.
'İran saldırısına karşılık vereceğiz'
Öte yandan üst düzey bir İsrailli yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in yapacağı misillemenin "savaşa yol açmayacağını" kaydetti.
Yetkili şu ifadeleri kullandı: