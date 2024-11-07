Biden seçim yenilgisi sonrası ulusa seslendi: Görevimi barışçıl şekilde devredeceğim

Joe Biden
ABD'de yapılan Başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a yenildi. Bir diğer Demokrat lider olan mevcut ABD Başkanı Joe Biden ise seçim yenilgisinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti ve halka seslendi. Halka seslenen Biden, Trump'ı dün arayarak tebrik ettiğini belirterek, "Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan
Donald Trump
'ı arayıp tebrik ettiğini belirterek, "
Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim.
" dedi.
"Düzenli bir geçiş süreci olacak"
"Düzenli bir geçiş süreci olacak"
Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, ülkede seçimlerin barışçıl ve sakin geçtiğini ve seçim sisteminin sağlıklı şekilde işlediğini vurguladı.
Seçimleri kazanan Trump'ı dün arayarak tebrik ettiğini kaydeden Biden, "
Seçilmiş Başkan Trump ile konuştum ve zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Barışçıl ve düzenli bir geçiş süreci konusunda tüm yönetimimin onun ekibiyle çalışacağı konusunda kendisini temin ettim. Amerikan halkının hak ettiği şey bu.
" dedi.
"Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
"Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
Biden, "
Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim.
" ifadelerini kullandı.
Demokrat aday
Kamala Harris
'in çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttüğünü değerlendiren Biden, buna mukabil
Amerikan halkı
nın bir karar verdiğini ve bu karara uygun davranacaklarını belirtti.
Trump 2,5 ay sonra görevi devralacak
Trump 2,5 ay sonra görevi devralacak
Yaklaşık 2,5 ay sonra görevi devredeceğini, kalan başkanlık süresinde elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Biden, "
Sadece kazandığınız zaman ülkenizi sevemezsiniz. Sadece aynı fikirde olduğunuz zaman komşularınızı sevemezsiniz.
" şeklinde konuştu.
Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.
#ABD
#Donald Trump
#Joe Biden
#Kamala Harris