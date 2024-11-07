Biden seçim yenilgisi sonrası ulusa seslendi: Görevimi barışçıl şekilde devredeceğim

Seçilmiş Başkan Trump ile konuştum ve zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Barışçıl ve düzenli bir geçiş süreci konusunda tüm yönetimimin onun ekibiyle çalışacağı konusunda kendisini temin ettim. Amerikan halkının hak ettiği şey bu.