Biden yönetiminden Trump'ı kızdıracak 35 milyar dolarlık gider: İlaç firmalarının dayattığı popüler kilo verme ilaçları artık devlet kapsamına alınıyor

Biden yönetiminin getirdiği yeni karar ile milyonlarca insana, bazılarının mucize ilaçlar olarak adlandırdığı, insanların çok hızlı bir şekilde kilo vermesine yardımcı olan haftalık enjeksiyonlara erişim sağlarken, önümüzdeki on yılda vergi mükelleflerine 35 milyar dolara kadar mâl olacak.





ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra, Associated Press'e verdiği bir röportajda, "Obezite sorunu yaşayan herkes için iyi bir gün. Bu ilaçları başka türlü karşılayamayan Amerikalılar için oyunun kurallarını değiştirecek" dedi.





Beyaz Saray yaptığı açıklamada, "Bu öneri, Amerikalıların ve doktorlarının, bu ilaçları ceplerinden karşılayabilme güçleri konusunda endişelenmeden daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için en iyi yolu belirlemelerine ve nihayetinde ülkemizin sağlık bakım maliyetlerini düşürmelerine olanak tanıyacaktır" denildi.





Kongre üyelerinden oluşan iki partili bir koalisyon, ilaçların sınırlı gelir ve kaynaklara sahip bazı kişilerin tıbbi masraflarını karşılamaya yardımcı olan ortak bir federal ve eyalet programı olan Medicare tarafından karşılanması için lobi faaliyetlerinde bulunarak, bunun hükümetin obezite kaynaklı kronik rahatsızlıkların tedavisi için milyarlarca dolar harcamasını önleyebileceğini söyledi.









Kilo verme ilaçlarını kimler almaya hak kazanacak?

Öneriye göre, Medicare ve Medicaid kapsamı, "obezitesi olan bireyler için aşırı vücut ağırlığını azaltmak ve uzun vadede kilo kaybını sürdürmek" için reçete edilen kişilere genişletilecek.





Medicare, obez kayıtlı kişilerin çoğunun diyabet, kalp hastalığı veya uyku apnesi gibi diğer rahatsızlıklar nedeniyle mümkün olabileceğini açıkladı. Yaklaşık olarak Medicare'dan faydalananların yüzde 7'si olarak bu ilaçlardan yararlanabilecek. Bu, yalnızca aşırı kilolu ancak obez olmayan kişilerin, diyabet veya kalp hastalığı gibi başka bir uygun koşulla birlikte ilaçları alabileceği anlamına geliyor.





Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri, Medicaid kapsamındaki yetişkinlerin yüzde 12'sinin olabileceği tahmin ediliyor. Gıda ve İlaç Dairesi'nin Wegovy'nin 12 yaşına kadar kullanımını onaylaması göz önüne alındığında, ergenler de kapsam altına alınabilir.





Obezite karşıtı ilaç pazarı, FDA'nın obeziteyi tedavi etmek için Novo Nordisk'in Wegovy'si ve Eli Lilly'nin Zepbound'u gibi yeni bir haftalık enjeksiyon sınıfını onaylamasıyla son yıllarda önemli ölçüde genişledi.









Zenginlerin ilaç stoku tedariki sınırladı

İnsanlar, yemek yediklerinde bağırsak ve beyin arasında tokluk hissi ileterek iştahları düzenleyen hormonları taklit eden ilaçlarla vücut ağırlıklarının yüzde 15 ila yüzde 25'ine kadar kaybedebilirler.





İlaçların maliyeti, vatandaşlar tarafından karşılanmayacak düzeyde. Wegovy'nin aylık tedariği 1.300 dolara geliyor ve Zepbound size 1.000 dolar kazandıracak. İlaç kıtlığı da tedariki sınırladı.









Kilo verme ilaçlarının kapsamı ne zaman başlayacak?

Medicare için, Bölüm D planlarının kilo verme ilaçları için kapsamı genişletmesini gerektiren teklif, 2026'da planlar için yürürlüğe girecek. Yetkililer, Enflasyon Azaltma Yasası'ndaki hükümlere atıfta bulunarak, teklifin önümüzdeki yıl yaşlılar için önemli ölçüde artan maliyetlere yol açacağını düşünmediklerini iddia ettiler.





Medicare'i denetleyen en üst düzey yetkili Dr. Meena Seshamani muhabirlere, "Bu teklifin primler üzerinde kısa vadeli bir etkisi olmasını beklemiyoruz ve aslında bu teklif, şu anda bu ilaçlar için cebinden ödeme yapan kişiler için önemli bir tasarruf sağlıyor" dedi.









10 yılda 35 milyar dolar

Teklifin eyalet Medicaid programlarında ne zaman yürürlüğe gireceği belirsiz. Önümüzdeki on yılda, teklifin federal hükümete 11 milyar dolara ve eyaletlere 3,8 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyorlar. Toplam da ise on yılda vergi mükelleflerine 35 milyar dolara kadar mâl olacak.









Yeni yönetimde ileriye giden yol belirsiz

Trump'ın kilo verme ilaçlarının kapsamı konusunda nerede durduğu belirsiz olsa da, hükümet harcamalarını kesmeye yemin eden müttefikleri ve Kabine seçimleri, önceden belirlenen fiyat etiketine karşı çıkabilir.





Medicare, hükümet destekli sigorta programının kilo verme ürünlerini karşılamasını yasaklayan onlarca yıllık bir yasa uyarınca ilaçları sunmaktan men edilmişti. Ancak Biden yönetiminin önerdiği kural, obeziteyi ilaçlar yardımıyla tedavi edilebilecek bir hastalık olarak kabul edecek.





Kennedy, ilaçların popülaritesine karşı

Trump'ın HHS sekreteri adayı olarak Senato onayına tabi olan Kennedy, ilaçların popülaritesine karşı çıktı. Konuşmalarında ve sosyal medyada, ABD'nin ilaçları Medicaid veya Medicare aracılığıyla karşılamaması gerektiğini söyledi. Bunun yerine, daha sağlıklı yiyecekler ve spor salonu üyelikleri için kapsamın geniş bir şekilde genişletilmesini destekliyor.





Kennedy, bu yılın başlarında bir grup federal milletvekiline yaptığı toplantıda, "Ozempic'in yarı fiyatına, her Amerikalı için rejeneratif olarak yetiştirilmiş, organik yiyecek, günde üç öğün yemek ve her obez Amerikalı için bir spor salonu üyeliği satın alabiliriz" dedi.









Wegovy ve Ozempic'in yan etkileri nelerdir?

Zayıflama iğnesi kullanıcı yorumları ve uzman araştırmaları ile iletilen yan etkileri anlamak ilaca başlamadan önce gereklidir. Wegovy ve Ozempic'in yaygın yan etkileri arasında tat duyusunda değişiklikler, sindirim rahatsızlıkları (ishal, gaz, mide yanması/asit reflü vb.), kusma, bulantı, yorgunluk, sersemlik veya baş ağrısı bulunur. Pankreatit veya retinopati gibi nadir ama ciddi yan etkiler de mevcuttur.









Ozempic ve Wegovy'nin farklı kullanımları nelerdir?

Wegovy ve Ozempic aynı aktif bileşeni içerse de farklı amaçlarla kullanılır. Wegovy kilo kaybını teşvik etmeye ve kalp hastalıklarını önlemeye yönelikken Ozempic Tip 2 diyabet tedavisi için tasarlanmıştır.









Ozempic ve Wegovy'nin kullanımları

Ozempic iğne tip 2 diyabetli ve bilinen kalp hastalığı olan hastaları tedavi etmek amacıyla FDA tarafından onaylanmıştır. Wegovy ise obez veya aşırı kilolu yetişkinlerde uzun süreli kilo yönetimine yardımcı olmak için FDA tarafından onaylanmıştır.





Hem Wegovy hem de Ozempic iştahı azaltır ve doktorlar bunları kilo kaybına yardımcı olmak amacıyla reçete edebilir. Her iki ilaç da sindirim sürecini yavaşlatarak ve iştahı azaltarak işlev görür. Bu nedenle doktorlar kilo yönetimi için herhangi birini reçete edebilir. Ancak Ozempic'in kilo kaybı için kullanılması endikasyon dışı bir kullanım olup çoğu sigorta şirketi bu durumda Ozempic'i karşılamaz.





Tip 2 diyabet tedavisi için tasarlandığı halde Ozempic etkili bir kilo yönetim aracı olabilir. Bu sebeple birçok klinisyen aşırı kilolu olan Tip 2 diyabetli kişilere kilo vermelerine yardımcı olmak için Ozempic'i reçete eder. Aynı şekilde Wegovy'nin Tip 2 diyabetli hastalar için off-label kullanımında da etkili bir alternatif olabileceğini gösteren çeşitli çalışmalar mevcuttur. Uzun vadeli klinik araştırmalar yaşam biçiminde yapılan değişikliklerle beraber 2,4 mg semaglutid alanların Tip 2 diyabet riskinin azaldığını ortaya koymuştur. Wegovy'yi bu dozda alan hastaların Tip 2 diyabet riskini yüzde 60'a kadar düşürebilir.









Ozempic ve Wegovy arasında yan etkiler farklı mı?

Wegovy Ozempic yan etkileri genellikle gastrointestinal karakterdedir ve bu iki ilaç arasında belirgin bir fark yoktur. Ancak Wegovy daha yüksek dozda semaglutid içerdiği için yan etkiler Ozempic'e nazaran daha ağır olabilir. Hastalar genellikle mide bulantısı, kabızlık, ishal, karın ağrısı ve kusma gibi semptomlar bildirir.





İlaç yan etkilerinin çoğu zamanla hafifler ancak yaklaşık yüzde 10'luk bir hasta grubu herhangi bir iyileşme görmediği için ilacı bırakmak zorunda kalır. Aşırı durumlarda ciddi yan etkiler nedeniyle hastaneye yatış gerekebilir. Wegovy ve Ozempic'in yan etkileri hafif rahatsızlıktan şiddetli durumlara kadar değişebilir. Tedaviye başlamadan önce olası yan etkileri sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekir. Bu görüşme sonucunda ilaçların sizin için uygun olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar vermeniz mümkün olacaktır.



