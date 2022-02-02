Dünya Bidenın Doğu Avrupadaki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası
AMERİKA

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin civarında asker gönderilmesini resmi olarak onayladığı iddia edildi. Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilme ihtimaline karşı yeni bir adım attığını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Bidenın Doğu Avrupadaki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası
Joe Biden

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine ABD askerlerinin gönderilmesini resmi olarak onayladığını belirten kaynaklar, kararın ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) resmi olarak duyurulacağını ifade etti.

İki bin civarında Amerikan askerinin Polonya'ya, bin civarında askerin ise Romanya dahil Güney Doğu Avrupa'daki ülkelere gönderileceği bildirildi.

Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

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