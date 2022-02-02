Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine ABD askerlerinin gönderilmesini resmi olarak onayladığını belirten kaynaklar, kararın ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) resmi olarak duyurulacağını ifade etti.

İki bin civarında Amerikan askerinin Polonya'ya, bin civarında askerin ise Romanya dahil Güney Doğu Avrupa'daki ülkelere gönderileceği bildirildi.

Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

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