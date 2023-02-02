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Dünya

Biden'ın evinde arama

ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware eyaletindeki konutunda FBI tarafından “gizli belge” araması yapıldı.

04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Joe Biden

Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware eyaletindeki konutunda FBI tarafından “gizli belge” araması yapıldı. Biden’ın avukatı Bob Bauer, yazılı açıklamasında, dün Adalet Bakanlığının Biden’ın Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach’teki yazlık evinde “daha önceden planlanmış” bir arama yaptığını bildirdi. Bauer, daha sonra yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.30’dan öğle saatlerine kadar süren aramanın tamamlandığını ve evde “gizli” ibareli bir belgenin bulunmadığını kaydetti. Bauer, Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalan ve el yazısıyla yazdığı bazı notların ayrıntılı incelemeye alındığını bildirdi.


#ABD
#Joe Biden
#FBI
36 dakika önce
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Biden'ın evinde arama
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