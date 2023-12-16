Biden’ın hesabı tutmadı

ABD, Kasım 2024'te yapılacak Başkanlık Seçimleri'ne yoğunlaşmaya başladıkça, düzenlenen anket sonuçları da birer birer açıklanıyor. Geçen iki ayda, işgalci güç İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam kampanyasına sınırsız destek veren ABD Başkanı Joe Biden için anket sonuçları da önem arz ediyor. Her ne kadar Biden yönetimi, İsrail konusunda söylem değişikliğine gitmiş gözükse bile uzmanlar bunu danışıklı dövüş diye nitelendiriyor. Özellikle Demokrat Parti'nin genç seçmen tabanının işgalci güce sınırsız destekten rahatsız olduğu ve Biden'dan uzaklaştığı değerlendiriliyor. Son gelen anket sonuçları da bunu gösteriyor. Perşembe günü açıklanan Morning Consult ve Bloomberg News anketine göre, Başkanlık Seçimleri'nde belirleyici olan 7 "Salıncak Eyaletin" tamamında, Cumhuriyetçi Parti'den aday olması beklenen eski Başkan Donald Trump'ın, Demokrat Partili Joe Biden karşısında ortalama 5,28 puanlık bir farkla önde olduğu ortaya çıktı. North Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona ve Pennsylvania eyaletlerinin tümünde Trump'ın Biden'a üstünlük sağladığı görüldü. North Carolina eyaletinde ikili arasındaki farkın 11 puana kadar çıktığı görüldü. Sonuçlar, Beyaz Saray için, başkan adaylığı için ön seçimlerin başlamasına birkaç hafta kala kötü haber anlamına geliyor. ABD Başkanı Biden'ın hem yaşı hem de sağlık durumu nedeniyle yeniden aday olması tartışılırken, Trump karşısında kaybetme olasılığının da ortaya çıkması, Demokrat Parti içinde adaylık iddiası olan diğer isimleri güçlendirebileceği değerlendiriliyor.