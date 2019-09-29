Dünya Bin 600 öğrenciye gözaltı Hong Kongdaki protestolar sürüyor
ASYA

Bin 600 öğrenciye gözaltı: Hong Kong'daki protestolar sürüyor

Bin 600 öğrenciye gözaltı: Hong Kong'daki protestolar sürüyor

Hong Kong'da hazirandan bu yana protesto gösterilerinde bin 600 öğrenci gözaltına alındı. Protestoculardan, önceki mitinglerde olduğu gibi benzin istasyonlarının kundaklanması, sokak yangınları ve kamu araçlarına zarar verilmesi gibi şiddet olaylarından uzak durmaları istendi.

Haber Merkezi AA DHA
Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı.
Hong Kong'daki protestolarda öğrencilere gözaltı.

Hong Kong polisi, hazirandan bu yana protesto gösterilerinde bin 600 öğrencinin gözaltına alındığını belirterek, gençlere bu hafta düzenlenecek mitinglerde olaylardan uzak durma çağrısında bulundu.

  • Hong Kong Polisi Halkla İlişkiler Şefi Tse Chun-chung, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayından bu yana devam eden gösterilerde bin 600 öğrencinin gözaltına alındığını kaydetti.

Tse, sadece bu ay 207 lise ve üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını belirterek gençlerin suça karışma eğilimlerinin endişe verici olduğuna işaret etti.

Tse, protestoculardan, önceki mitinglerde olduğu gibi benzin istasyonlarının kundaklanması, sokak yangınları ve kamu araçlarına zarar verilmesi gibi şiddet olaylarından uzak durmalarını istedi.

Gençlerin yasaları çiğnemesi ve genç yaşta sabıka kayıtlarının olmasının endişe verici olduğunu belirten Tse, "Tüm gençlere hareketlerini yeniden düşünmeleri çağrısında bulunuyor, eğitimin ve ebeveynlerin gençlere yardımcı olacağını umuyoruz" diye konuştu.

Hong Kong polisi eylemcilere tazyikli mavi suyla müdahale etti
OYNAT 01:31
Hong Kong polisi eylemcilere tazyikli mavi suyla müdahale etti
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren 'suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar', polis yasağına rağmen devam ediyor. Polis, eylemcilere, tazyikli mavi su sıkarak müdahale ediyor.

Ne olmuştu?

Polis, protestocuların 2014 yılında 79 gün boyunca genel oy hakkı talep etmek için kentteki önemli yerlerde gösteri yaptıkları Şemsiye Devrimi'nin beşinci yıldönümü etkinlikleri için Sivil İnsan Hakları Cephesi tarafından cumartesi günü Hong Kong şehir merkezinde yapılacak bir mitinge izin verdi.

Protestocular, ayrıca, 1 Ekim Salı günü Çin Komünist Partisi’nin Pekin'de düzenleyeceği 70’inci yıl kutlamaları öncesinde büyük bir yürüyüş yapmaya hazırlanıyor.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, Şemsiye Devrimi’nin 5’inci yıldönümü kapsamında, protestolara devam ediyor.

Çok sayıda ofisin ve otellerin bulunduğu Queensway Plaza’da süren protestolarda, polis biber gazıyla eylemcilere müdahale etti.

20’den fazla eylemcinin gözaltın alındığı belirtilirken; o anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı, protestoların 13'üncü haftasında geri çekilmişti.

Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

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Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor.

Hong Kong polisi, eylemcilerin ilerleyişini durdurmak için biber gazıyla, eylemcilere müdahale ettikten sonra eylemcileri gözaltına aldı.

Queensway Plaza’da bulunan Pacific Place AVM’sinin önünde barikat kuran eylemciler, polisin ilerleyişini durdurmak için barikatları yaktı.

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