Bin 900 gözaltı: Mısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolar Bin 900 gözaltı: Mısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolar Mısır’da önümüzdeki cuma günü Mısır darbeyle başa geçen Sisi’ye karşı düzenlenmesi beklenen gösterilerden önce geniş çaplı gözaltı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla bin 900 kişi gözaltına alındı. Mısır güvenlik güçleri başkent Kahire ve ülkenin diğer illerindeki bazı vatandaşlarının evlerine baskınlar düzenledi. Güvenlik güçleri, baskınlar sırasında geçtiğimiz Cuma ve önümüzdeki Cuma Sisi’ye karşı yapılacak protestolara karıştıkları iddiasıyla aralarında akademisyen, öğretmen, siyasetçi ve esnafın olduğu bin 900 kişi gözaltına aldı.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 11:13 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 11:46 IHA