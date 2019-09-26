Dünya Bin 900 gözaltı Mısırda darbeci Sisi karşıtı protestolar
ORTADOĞU

Bin 900 gözaltı: Mısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolar

Bin 900 gözaltı: Mısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolar

Mısır’da önümüzdeki cuma günü Mısır darbeyle başa geçen Sisi’ye karşı düzenlenmesi beklenen gösterilerden önce geniş çaplı gözaltı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla bin 900 kişi gözaltına alındı. Mısır güvenlik güçleri başkent Kahire ve ülkenin diğer illerindeki bazı vatandaşlarının evlerine baskınlar düzenledi. Güvenlik güçleri, baskınlar sırasında geçtiğimiz Cuma ve önümüzdeki Cuma Sisi’ye karşı yapılacak protestolara karıştıkları iddiasıyla aralarında akademisyen, öğretmen, siyasetçi ve esnafın olduğu bin 900 kişi gözaltına aldı.

Haber Merkezi IHA
Mısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolar düzenliyor.
Mısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolar düzenliyor.

Mısır’ın farklı şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yönetimine karşı sokaklara çıktıkları iddiasıyla yaklaşık bin 900 kişi gözaltına alındı.

  • Mısırlı Muhammed Ali’den sokağa çıkma çağrısı İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi görevi bırakmadığı takdirde önümüzdeki cuma günü Mısır’da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
    Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
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    Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
    Mısır'da devam eden Sisi karşıtı eylemlere katılım sayısı her geçen saniye artıyor. Şimdiden 10 ile sıçrayan gösterilerde, “Özgürlük,adalet, Sisi artık yeter” sloganları atılıyor ve darbeci Sisi'nin posterleri yakılıyor. Gösterilerin fitilini ateşleyen Muhammed Ali ise Savunma Bakanlığına 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısında bulundu.

Sisi’yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi’nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül’de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, “Meydanlara tekrar döneceğiz” mesajı vermişti.

Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
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Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor
Mısır'da bir iş adamı, darbeci Sisi ve ordu arasında dönen yolsuzlukları deşifre etti. Mısır halkı, sosyal adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı sokaklara çıktı ve darbeci Sisi'nin istifasını istedi.

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Mısır'da Sisi karşıtı protestolar: Yüz binler sokağa indi
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