Bir adamın Google haritasını tararken fark ettiği derin izin gizemi ortaya çıktı

Bu yılın başlarında bir mağara araştırmacısı, Avustralya’nın kurak Nullarbor Ovası’nda uydu görüntülerini incelerken beklenmedik bir şeyle karşılaştı: Çorak arazide kazınmış devasa, gizemli bir yara. Buluntu, bilim adamlarını oldukça heyecanlandırdı.

Daha yakından incelendiğinde, yaranın kimsenin varlığından haberdar olmadığı vahşi bir kasırga tarafından oluşturulduğu fark edildi.

Aslında kasırgalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen en kritik tehditlerden biri. Ancak bugün yayınlanan yeni araştırmalar, Avustralya'da da meydana gelebileceklerini ortaya koydu.

Bir sonraki büyük kasırgaya hazırlık

Daily Mail'de yer alan habere göre, teknolojinin gücü olmasaydı, doğanın bu dikkat çekici örneğinin fark edilmeyeceğini belirten Curtın Üniversitesi Yardımcı Araştırma Görevlisi Matej Lıpar, bir sonraki büyük kasırgayı tahmin etmek ve insanların hazırlanmasına yardımcı olmak için kasırganın sonrasını da incelemenin önemli olduğunu vurguladı.

Avustralya'nın kasırga geçmişi

Hortumlar, fırtınalardan yere doğru inen ve saatte 200 kilometreyi aşabilen hızlarla esen, yıkıcı rüzgar sütunlarıdır. Evleri yıkar, ağaçları söker ve enkazları savururlar. Çoğunlukla ABD’nin Great Plains bölgesinde ve Hindistan-Bangladeş civarında görülse de, Avustralya’da da yaşanırlar.

Avustralya’daki en eski hortum kaydı, 1795 yılında Sydney’deki bir olaya dayanıyor. Ancak bilimsel olarak ilk doğrulama 1800’lerin sonlarında yapılabildi. Daha yakın tarihlerde, 2013’te Victoria ve New South Wales sınırındaki bir hortum saatte 300 kilometre hızla kasıp kavurmuştu. 2016’da ise Güney Avustralya’da bir fırtına sırasında yedi hortum oluşmuştu.

Batı Avustralya’dan Güney Avustralya’ya uzanıyor

Nullarbor Ovası, güney Avustralya’da kuru ve ağaçsız bir bölge. Keşif, bölgedeki mağaraları ve jeolojik oluşumları incelemek için Google Earth kullanan bir adam tarafından yapıldı. Bulunan yara izi, Batı Avustralya’dan Güney Avustralya’ya uzanıyor. Trans-Avustralya Demiryolu’nun 20 kilometre kuzeyinde ve Forrest isimli eski bir yerleşim biriminin 90 kilometre doğusunda yer alıyor.

Hortumun tarihi tespit edildi

Araştırmacılar, uydu görüntülerini inceleyerek hortumun 16-18 Kasım 2022 arasında meydana geldiğini tespit etti. Hortumun ardından yağışla oluşmuş su birikintileri bile belirgin şekilde görülüyordu.

Mayıs 2024’te bölgeye gidilerek yara izi incelendi. İz, 11 kilometre uzunluğunda ve 160-250 metre genişliğindeydi. Desenler, hortumun güçlü bir F2 veya F3 kategorisinde olduğunu ve saatte 200 kilometreden hızlı rüzgarlarla estiğini gösteriyordu.

Hortum 7-13 dakika sürdü

Hortumun 7-13 dakika sürdüğü ve saat yönünde döndüğü anlaşıldı. Ayrıca, batıdan doğuya doğru hareket etmişti; bu, bölgedeki bir soğuk hava cephesinin yönüne uyuyordu. Şans eseri, bu hortum yerleşim yerlerine zarar vermedi ama toprağı aşındırıp bitki örtüsünü yerle bir etti.

Kurak iklim nedeniyle yara izi, 18 ay sonra bile hem uydu görüntülerinde hem de sahada net bir şekilde görülebiliyordu.

Geleceğe hazırlık

Bu keşif, doğanın ne kadar güçlü ve tahmin edilemez olabileceğini gösteriyor. Nullarbor Ovası’nda daha önce sadece üç hortum kaydedilmişti. Tümü de Kasım ayında meydana gelmişti. Araştırma, bu tür hortumların hangi koşullarda oluştuğunu anlamaya yardımcı oldu. Uydu görüntüleri ise bu gibi uzak yerlerde hava olaylarını tespit etmenin ve analiz etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hikaye, doğanın gücüne bir kez daha hayranlık uyandırırken, aşırı hava olaylarına her yerde hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor.







