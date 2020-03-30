Bir asır önce İspanyol gribi salgınından bugün koronavirüsten kurtuldu

101 yaşında hasta koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

1919 yılında doğan 'Bay P'ye geçen hafta yapılan testte koronavirüs tespit edilmişti. Testin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, 26 martta iyileşerek taburcu oldu.

The Science Time'da yer alan habere göre 1918-1920 yıllarında içerisinde 600 bini İtalyalı olmak üzere az 50 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol gribi salgını sırasında doğan Bay P, o salgında hasta olmamıştı. Bay P, İtalya’da koronavirüsten kurtulan en yaşlı vaka oldu.

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En çok ölümün yaşandığı İtalya'ya umut oldu

Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi "100 yaşından büyük bir insanın iyileşmesi hepimiz için bir umut kaynağı oldu. Her gün koronavirüsten ölen yaşlıların üzücü hikayelerini izliyoruz ama Bay P hayatta kaldı. 101 yaşında bile geleceğin belirlenemeyeceği dersini verdi. Bu olay tüm İtalyanlara gelecek için umut verdi" ifadelerini kullandı.

Bir asır sonra Koronavirüs sebebiyle hastande karantina altına alınan 100 yaşındaki Bay P’yi tedavi eden doktorlar 65 yaş üstü hastaların çok büyük bir çoğunluğunu kaybetmeleri sebebiyle umutsuzdu.

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün raporuna göre İtalya'da 70 yaşın üzerindeki hastaların yaklaşık yüzde 86'sı hayatını kaybetti.

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