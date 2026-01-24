Bir daha masaya oturulmaz

10 Mart Mutabakatı’nın sona ermesiyle Şam yönetimi ülkede 12 gün içinde SDG’nin kontrol ettiği toprakların üçte ikisini kontrol altına aldı. 18 Ocak Mutabakatı ile beraber Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke’nin idari ve askeri entegrasyonuna yönelik mutabakat sağlandı, SDG’ye bölgelerin pratik entegrasyonuna ilişkin detaylı plan hazırlaması için 4 gün süre verildi. Örgüte verilen süre bugün doluyor. Bu sürede ateşkesi ihlal eden örgütün entegrasyona yanaşmayacağı ifade ediliyor. Güvenlik kaynakları, örgüt 18 Ocak’ın gerekliliklerini yerine getirmezse Suriye'de yeni bir aşamaya geçileceğini kaydetti.