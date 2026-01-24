Yeni Şafak
Bir daha masaya oturulmaz

Nur Banu Aras
04:0024/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
10 Mart Mutabakatı’nın sona ermesiyle Şam yönetimi ülkede 12 gün içinde SDG’nin kontrol ettiği toprakların üçte ikisini kontrol altına aldı. 18 Ocak Mutabakatı ile beraber Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke’nin idari ve askeri entegrasyonuna yönelik mutabakat sağlandı, SDG’ye bölgelerin pratik entegrasyonuna ilişkin detaylı plan hazırlaması için 4 gün süre verildi. Örgüte verilen süre bugün doluyor. Bu sürede ateşkesi ihlal eden örgütün entegrasyona yanaşmayacağı ifade ediliyor. Güvenlik kaynakları, örgüt 18 Ocak’ın gerekliliklerini yerine getirmezse Suriye'de yeni bir aşamaya geçileceğini kaydetti.

AYNEL ARAB VE KAMIŞLI TEMİZLENECEK

Bu aşamada Şam’ın askeri operasyondan başka seçeneği kalmıyor. SDG'nin anlaşmaya uymaması halinde, Aynel Arab ve Kamışlı arasındaki bölgede operasyonlar tekrar başlayacak. “Bu saatten sonra SDG ya 18 Ocak'ı uygulayacak ya da tamamıyla yok edilecek” değerlendirmesinde bulunan güvenlik kaynakları, SDG terör örgütünün moral olarak da çöktüğünü belirtip, bu nedenle Suriye ordusunun işinin kolaylaşacağını kaydetti.



#sdg
#suriye
#politika
