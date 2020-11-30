Bir ömür tehdit ediliyoruz

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Yunanistan’da artan ırkçılığa dikkat çekti. Ömür boyu bu ırkçılığa maruz kaldıklarını dile getiren Mete, Türkiye’nin kendilerine sahip çıktığını söyledi. Mete, “Burada yalnız olmadığımız açık ve net” diye konuştu. Evinin bulunduğu apartman asansörüne tehdit mesajları yazılan Mete, Yeni Şafak’a konuştu.

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TEBLİGATTAN 10 DAKİKA SONRA

Irkçı saldırının öncesinin olduğunu söyleyen Mete, “2016 yılında Gökçepınar köyünde bir asker denizde boğularak öldü. Sonra ailesi bizi cenazesine çağırdı. Biz de cenazeye gittik. Devlet oraya kendi müftüsünü, askerini, istihbaratını doldurmuş ve olay çıkarmak istediler. Fakat oradaki başkan ve imam ona müsaade etmediler. Bu planlarını da bozdular, bertaraf ettiler. Irkçı Altınşafak Partisi’nin mensubu olan bir kadın bayrağı yırttı, ‘Nerede devlet, nerede millet’ şeklinde sloganları ile insanları kışkırttılar. Biz de bunların yalan haber olduğunu açıkladık. O kadınla, gazeteyi mahkemeye verdim. Cuma günü eve tebligat getiriliyor. Tebligatta nisan ayında mahkemenin görüleceği yazıyor. Tebligat eve geldikten 10 dakika sonra bizim apartmanın asansörüne ırkçı Altın Şafak imzası o yazı yazılıyor” dedi. “Bunu mahkemeye verdiniz, biz varız’ gibi bir cümle yazmışlardı” diyen Mete, “İşin arkasındaki olay, mahkemenin belli olması. Bir Yunanlının yaptığı belli, yazı çok güzel ve ibarelerde edebi, bunu Yunanlı birinin yazacağı bir şey. Bu saldırıyı yapanları cezasız kaldığı için diğer ırkçılara da cesaret veriyor” ifadesini kullandı.

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BUNLARDAN KORKMAYIZ

Hukuki bir hak kullanıldığı zaman bile ırkçı saldırıya uğradıklarını söyleyen Mete, “Gözdağı veriyorlar, bunlar bir ömür böyle. Böyle insanları korkutma yoluna gidiyorlar. Bizim bunlardan korkacağımız bir durum yok. Biz memleketimizdeyiz. Dedelerimizin doğduğu topraklardayız. Ölüp gömüleceğimiz topraklardayız. Onun için öyle ırkçılığa hiçbir zaman gerek yok. Irkçılık ile insanlar arasında huzursuzluk çıkarıyorlar. Bizim karnımız bunlara tok. Memleketimizde insanlık için hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ANA VATAN YANIMIZDA

“Türkiye ve Yunanistan arasında gerginlik olduğu zaman onun ceremesini azınlık ödüyor” diyen Mete, “Hem ırkçılık hem de Türk düşmanlığı ile karşı karşıyayız. Eski Türkiye olsaydı, burada Türklere sahip çıkamazdı, ancak şimdi güçlü Türkiye olduğu için bize sahip çıkıyor ve korkmuyoruz. Allah ana vatana zeval vermesin. Ana vatan cephesi sahip çıktı. Burada yalnız olmadığımız açık ve net” dedi.

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