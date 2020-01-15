Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacak

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Hedefimiz ateşkesin kalıcı olması

Libya için dün Ankara ve Moskova’da önemli görüşmeler oldu. İtalya Başbakanı Conte’yi ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz” dedi. Erdoğan, Conte ile ortak basın açıklamasında şu mesajı verdi: Türk heyetinin Moskova’daki görüşmelerine ilişkin temennim noktayı orada koymak suretiyle Libya’da barışa yardımcı olması. Bunları İstanbul’da Putin ile etraflıca ele almıştık. Bu Berlin sürecine altyapı hazırlayacaktır. Temennim o ki sağlam temelle oluşturulacak ateşkes, Libya’daki kardeşlerimize huzur ve barış sağlayacak.