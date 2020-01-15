Dünya Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısırda gözaltına alınmasını soruşturacak
ORTADOĞU

Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Stephane Dujarric
Stephane Dujarric

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Mısır'daki Anadolu Ajansı çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız."

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Baskının nedeni açıklanmadı.

Özgür medyaya izin ver

Özgür medyaya izin ver

​ABD Dışişleri Bakanlığından Mısır yönetimine çağrı.
Biri teslim edildidiğeri testi geçti

Biri teslim edildi
diğeri testi geçti

Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru.
Ticaret savaşında dönüm noktası

Ticaret savaşında
dönüm noktası

​ABD-Çin birinci fazı imzaladı.
Berlin öncesi <br>büyük buluşma

Berlin öncesi
büyük buluşma

Tüm siyasi, askeri ve sivil unsurlar bir araya geldi.
Gazetecileri derhal <br>serbest bırakın

Gazetecileri derhal
serbest bırakın

Mısır'ın zorbalığına uluslararası kınama.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki lider, Libya ve bölgesel gelişmeleri ele aldılar.

TSK ve MİT'ten<br>ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Irak'ın kuzeyinde ​6 PKK'lı terörist öldürüldü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan flaş 'Sergen Yalçın' kararı.
Esed kana doymuyor

Esed kana doymuyor

İlk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Yasak kalktı

Yasak kalktı

​Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa etti

​Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına atadı.
Eski Yargıtay<br>üyesine 17 yıl hapis

Eski Yargıtay
üyesine 17 yıl hapis

​FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın cezası belli oldu.
İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.
Manisa'da<br>Volkswagen uyarısı

Manisa'da
Volkswagen uyarısı

İş vaadiyle vatandaşları dolandırmaya çalıştılar.
Şovmenlerin maskesi düştü

Şovmenlerin maskesi düştü

Cumhurbaşkanı 'Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda açıklama yaptı.
Ateşkese<br>BAE engel oldu

Ateşkese
BAE engel oldu

Masadan kaçan Hafter hakkında çarpıcı detay.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.