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Dünya Birleşmiş Milletlerden Ermenistan ve Azerbaycana çağrı
AVRUPA

Birleşmiş Milletler'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

Birleşmiş Milletler'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

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"Son derecele endişeliyiz"

  • Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında iki ülke arasında çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeli olduğunu ifade etti.

Müzakerelere geri dönme çağrısı

Güç kullanımı ve çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayan Guterres, taraflara çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin ''anlamlı'' müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı.

Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
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Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
Ermenistan'a ait mühimmat deposunun vurulma anı yayınlandı.
  • Açıklamada Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer aldı.

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Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

  • Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
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