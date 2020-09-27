Birleşmiş Milletler'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı Birleşmiş Milletler'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi 27 Eylül 2020, 22:10 Son Güncelleme: 27 Eylül 2020, 22:50 AA