Birleşmiş Milletler'den Gazze raporu: Nüfusun yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya

"Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40'ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir."