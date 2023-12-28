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Dünya

Birleşmiş Milletler'den Gazze raporu: Nüfusun yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), terör devleti İsrail'in katliam saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiği' ifade edildi.

18:52 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:57 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Gazze'de İsrail saldırıları altında zor şartlarda karınlarını doyurmaya çalışan Filistinliler.
Gazze'de İsrail saldırıları altında zor şartlarda karınlarını doyurmaya çalışan Filistinliler.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazzeliler her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor"

"Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini" belirten White, şunları kaydetti:

Gazze'nin yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya

"Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40'ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir."


#Birleşmiş Milletler
#Gazze
#İsrail
#Filistin
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