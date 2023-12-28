Birleşmiş Milletler'den Gazze raporu: Nüfusun yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze'de İsrail saldırıları altında zor şartlarda karınlarını doyurmaya çalışan Filistinliler.
UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
"Gazzeliler her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor"
"Gazzeliler her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor"
"Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini" belirten White, şunları kaydetti:
Gazze'nin yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze'nin yüzde 40'ı açlık tehlikesiyle karşı karşıya
"Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40'ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir."
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1 saat önce