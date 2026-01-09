Bizdeki zulüm hiç bitmemişti

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’den çarşamba günü yapılan ilk tahliyede çıkış yapan siviller, Yeni Şafak’a örgütün kendilerini engelleme çabasını anlattı. Çıkan sivillerden biri olan A.M, “Üzerimize bombalar yağıyor. Bunların Allah’tan korkusu yok, bize sürekli zulmediyorlar. Evlerimizde kalamaz hâle geldik. Canımızı kurtarmak için çıkmak istiyoruz ama yollarda da bombalanmaktan korkuyoruz. Çocuklarımız var, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sivilleri katletmek için uğraşıyorlar. Saat öğlen 13:30’a kadar bölgeden çıkmamıza müsaade ettiler ama geçtiğimiz yollara pusular kurup bizi öldürmeye çalışıyorlar. Bizi bunlardan kurtarın” ifadelerini kullandı. Eşrefiyye mahallesi sakinlerinden Turkiye Halfiye ise Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Ülkemiz yeni yeni zalimlerden arındığı için sevinirken, bizim bulunduğumuz bölgelerde zulüm hiç bitmedi. Günlerdir evimiz bombalanacak korkusuyla yaşıyoruz. Üzerimize bombalar yağıyor, canımızı kurtarmak için mecburen evimizi terk etmek zorunda kaldık. Kızım bekar olduğu için korkumuz daha da arttı, geceleri uyuyamadık. Çünkü bunlar her şeyi yapabilen insanlar; kadınlara tecavüz ediyor, masum sivilleri katlediyorlar. Bu korkuyla evimizi terk ettik. Şu anda akrabalarımızın yanındayız ama ne kadar kalabileceğimizi bilmiyoruz. Evler dar, şartlar çok zor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. PKK’nın bize zarar vereceğinden çok korktuk. Saldırılar başlayınca, yıllardır Esed’le birlikte bize zulmeden bu yapıdan kaçarak evimizi terk etmek zorunda kaldık” dedi.