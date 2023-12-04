BM Batı Şeria'da artan operasyonlardan endişeli: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz

Dujarric yaptığı açıklamalarda işgalci İsrail'in yaklaşık iki aydır Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırılarına vurgu yaparak, "Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğünü görüyoruz ve bu nedenle insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sözcü Dujarric, Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), mevcut durumun Gazze'deki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına izin vermediği konusunda uyardığını hatırlatan Dujarric, bölgedeki çatışmaların yoğunluğu nedeniyle yardım dağıtımının büyük ölçüde durduğunu ifade etti.
Dujarric, İsrail güçlerinin insani yardım malzemelerini de içeren faaliyetleri "engellemesinin" ardından ise "Gazze'nin orta bölgesinin güneyle bağlantısının büyük ölçüde kesildiğine" dikkati çekti.
İsrail'den gelen temiz su hattının ve su arıtma tesisinin kapatılmasına işaret eden Dujarric, temiz ve güvenli olmayan su kaynaklarından su tüketimi sağlayan Filistinli vatandaşlarda suyla bulaşan hastalıklar hakkında endişe duyduklarını belirtti.