BM Batı Şeria'da artan operasyonlardan endişeli: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz

Dujarric, Filistinli vatandaşların Kuzey'deki su ve diğer kaynaklara erişimlerinin sağlanmasında herhangi bir gelişmenin olmadığını kaydederek, Dünya Gıda Programı'nın, saldırılar başladıktan 8 hafta sonrasında, özellikle kronik hastalıklı bireyler, yaşlılar ve engelli çocuklar için ciddi kıtlık riski hakkında uyardığını aktardı.