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Dünya

BM Batı Şeria'da artan operasyonlardan endişeli: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamalarda bebek katili İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da artan operasyonların, yerleşimci şiddetinin, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmaların endişe verici olduğunu belirterek, ''Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğünü görüyoruz ve bu nedenle insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
23:13 - 4/12/2023 Pazartesi
AA
Dujarric, Filistinli vatandaşların Kuzey'deki su ve diğer kaynaklara erişimlerinin sağlanmasında herhangi bir gelişmenin olmadığını kaydederek, Dünya Gıda Programı'nın, saldırılar başladıktan 8 hafta sonrasında, özellikle kronik hastalıklı bireyler, yaşlılar ve engelli çocuklar için ciddi kıtlık riski hakkında uyardığını aktardı.
Dujarric, Filistinli vatandaşların Kuzey'deki su ve diğer kaynaklara erişimlerinin sağlanmasında herhangi bir gelişmenin olmadığını kaydederek, Dünya Gıda Programı'nın, saldırılar başladıktan 8 hafta sonrasında, özellikle kronik hastalıklı bireyler, yaşlılar ve engelli çocuklar için ciddi kıtlık riski hakkında uyardığını aktardı.

Dujarric yaptığı açıklamalarda işgalci İsrail'in yaklaşık iki aydır Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırılarına vurgu yaparak, "Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğünü görüyoruz ve bu nedenle insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Dujarric, Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), mevcut durumun Gazze'deki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına izin vermediği konusunda uyardığını hatırlatan Dujarric, bölgedeki çatışmaların yoğunluğu nedeniyle yardım dağıtımının büyük ölçüde durduğunu ifade etti.

Dujarric, İsrail güçlerinin insani yardım malzemelerini de içeren faaliyetleri "engellemesinin" ardından ise "Gazze'nin orta bölgesinin güneyle bağlantısının büyük ölçüde kesildiğine" dikkati çekti.

İsrail'den gelen temiz su hattının ve su arıtma tesisinin kapatılmasına işaret eden Dujarric, temiz ve güvenli olmayan su kaynaklarından su tüketimi sağlayan Filistinli vatandaşlarda suyla bulaşan hastalıklar hakkında endişe duyduklarını belirtti.


#BM
#Batı Şeria
#Gazze
#İsrail
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