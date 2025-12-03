Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

BM, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

11:013/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden karar kabul edildi
Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden karar kabul edildi

Birleşmiş Milletler’in, İsrail’in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail’in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.


Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.


‘Filistin sorununun barışçıl çözümü’ başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülkenin ‘evet’, İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülkenin de ‘hayır’ oyu kullandığı belirtildi. Oylamada, 11 ülkenin ise çekimser kaldığı ifade edildi.





#BM
#Filistin
#iki devletli çözüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 6'LI HESAP ÇIKTI: 2026'da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?