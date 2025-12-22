Yeni Şafak
BM Gazze'deki olumsuz koşullara dikkati çekti: İnsani yardımların girişine getirilen kısıtlamalar kaldırılmalı

BM Gazze'deki olumsuz koşullara dikkati çekti: İnsani yardımların girişine getirilen kısıtlamalar kaldırılmalı

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde yaşayan yerinden edilmiş bir Filistinli aileler, etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Rüzgârı ve yağmuru geçiren çadırda kalan Gazzeliler, soğuk havaya ve İsrail ablukasının yol açtığı ağır koşullara rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde yaşayan yerinden edilmiş bir Filistinli aileler, etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Rüzgârı ve yağmuru geçiren çadırda kalan Gazzeliler, soğuk havaya ve İsrail ablukasının yol açtığı ağır koşullara rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze’de şiddetli kış koşulları ve işgalci İsrail'in devam eden saldırılarına dikkati çekerek insani yardım girişlerine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırma çağrısını yineledi. BM, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü, bunun can kayıplarına yol açtığını ve barınma ile temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de şiddetli kış koşullarına ve devam eden saldırılara dikkati çekerek, İsrail'e insani yardım girişlerine getirdiği tüm kısıtlamaları kaldırması çağrısını yineledi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, barınma malzemeleri de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım girişlerine getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısını yinelediklerini belirtti.

Son 24 saat içinde ateşkes olmasına rağmen Gazze'nin 5 bölgesinde hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmaların sürdüğüne dair haberler aldıklarını aktaran Dujarric, "Bu durum can kayıplarına ve insani yardım operasyonlarının aksamasına neden oluyor." dedi.

BM'nin bölgedeki insani yardım ortaklarının, özellikle güvenli olmayan koşullarda yaşayan yerinden edilmiş aileler için büyük çaplı barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını kaydeden Dujarric, halen çadır, yatak, şilte, battaniye ve kışlık elbise gibi temel ihtiyaçların karşılanması konusunda zorluklar olduğunu vurguladı.

BM Sözcüsü, "Bölgedeki ortaklarımız, geçen hafta Gazze'de yaklaşık 1,3 milyon kişinin insanca barınaklara erişimini iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor. Fırtınadan etkilenen yaklaşık 3 bin 500 aile, sel baskınına maruz kalan bölgelerde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, özellikle kış koşullarına işaret ederek, Gazze'de 630 bin insanın hala kışlık giysi yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.


