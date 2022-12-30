BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Afganistan'a gidecek

BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı Ramiz Alakbarov, düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın Afganistan'da kadınların sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmasını yasaklamasını değerlendirdi.

Alakbarov, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'in gelecek haftalarda Afganistan'ı ziyaret edeceğini ve mümkün olan en üst düzey yetkililerle görüşmeye çalışacağını açıkladı.

Bu ortamda BM için yeni programlar başlatmanın fiilen imkansız olacağına dikkati çeken Alakbarov, muhafazakar bir toplumla yakınlaştıkları için ister beslenme, ister sağlık hizmetleri, su veya hijyenle ilgili olsun belirli ihtiyaçlarının anlaşılması için kadınların, kadınlarla konuşması gerektiğini söyledi.

Alakbarov, uluslararası toplumu, kadın haklarına ilişkin yasakları tersine çevirmek için baskı yapmak yerine Taliban ile diyalog yoluyla ilişki kurmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

BM'den 28 Aralık'ta yapılan açıklamada, Taliban'ın kadınların STK'lerde çalışmasını yasaklaması nedeniyle zaman açısından kritik bazı yardım programlarının geçici olarak durdurulduğu duyurulmuştu.

Taliban, 24 Aralık'ta STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti.

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Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de ülke yönetimine geçmesinin ardından kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetti.

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