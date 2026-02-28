Yeni Şafak
BM Güvenlik Konseyi İran saldırıları nedeniyle acil toplantı gerçekleştirecek

BM Güvenlik Konseyi İran saldırıları nedeniyle acil toplantı gerçekleştirecek

18:4628/02/2026, Cumartesi
IHA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılar ve İran'ın misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını açıkladı.


ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları uluslararası toplumda yankılar bulmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi. BM’den yapılan açıklamada, toplantının yerel saat ile 16.00’da gerçekleştirileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, söz konusu toplantı kararının Fransa ve Bahreyn’in talebi doğrultusunda alındığını öne sürdü.



