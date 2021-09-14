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BM: Mültecilerin dönüşü için Suriye'de uygun ortam yok

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de güvenli bir ortamın bulunmadığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
BM: Mültecilerin dönüşü için Suriyede uygun ortam yok
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

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