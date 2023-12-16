BM okulunda katliam yaptı

Deyr el-Balah bölgesindeki hastaneler, Han Yunus ve Refah bölgelerini hedef alan saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralının olduğunu aktardı. Dün Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. Ölenler ve yaralananlar, kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi’ne kaldırıldı. İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Deyr el-Belah ve Cibaliye'de, yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.