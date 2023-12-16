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Dünya

BM okulunda katliam yaptı

İşgalci güç İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırıları yetmişinci güne girerken, 360 kilometrekarelik bölgenin her noktası bombalanmaya devam ediyor.

Dış Haberler
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:37 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Saldırı sonucu en az 33 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı sonucu en az 33 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu son günlerde saldırılardan kaçan ve okullara sığınan Filistinlileri hedef alıyor. Dün, Han Yunus bölgesinde Birleşmiş Milletler denetimindeki bir okulun yakınına düzenlenen hava saldırısında en az 33 kişi hayatını kaybetti.


Bir aileyi yok etti

Deyr el-Balah bölgesindeki hastaneler, Han Yunus ve Refah bölgelerini hedef alan saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralının olduğunu aktardı. Dün Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. Ölenler ve yaralananlar, kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi’ne kaldırıldı. İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Deyr el-Belah ve Cibaliye'de, yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.


#Gazze
#BM
#İsrail
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