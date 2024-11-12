BM Zirvesi'nde 'fotoğraf' krizi: Komşu ülkenin cumhurbaşkanıyla aynı karede olmak istemedi

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) toplu fotoğraf çekiminde kriz yaşandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yla aynı karede yer almak istemedi. Duda geçtiğimiz yıl da benzer bir protesto gerçekleştirmişti.
Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un açılışına katılmasına rağmen liderler fotoğrafında yer almadı.
Aynı karede yer almak istemedi
Resmi olmayan kaynaklar, bu hareketin nedeni olarak da Duda'nın, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile aynı karede yer almak istememesini gösterdi.
Geçen yıl da aynısını yaptı
Duda, geçen yıl Dubai'de düzenlenen organizasyonda da aynı nedenle grup fotoğrafına katılmamıştı.