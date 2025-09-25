Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM'de liderlere seslenen Şara Suriye'nin hikayesini kalemiyle yazdı

BM'de liderlere seslenen Şara Suriye'nin hikayesini kalemiyle yazdı

00:4825/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

BM Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Ahmed Şara, “Suriye Cumhurbaşkanı” unvanıyla ülkesinin özgürlük talebini dünyaya duyurdu. Konuşmasında Suriye’nin zincirlerini kırma iradesini vurgulayan Şara, bu tarihi süreci kendi kalemiyle satırlara döktü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Tüm Dışişleri ekibi hazırlık yapsa da Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'nin hikayesini bizzat kendi kalemiyle yazmakta ısrar etti." ifadelerini kullandı.

Yıllar önce Irak’ta ABD’ye karşı mücadele eden, Suriye’de HTŞ liderliğini üstlenmiş ve başına 10 milyon dolar ödül konmuş olan Ahmed Şara, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 'Suriye Cumhurbaşkanı' sıfatıyla dünyaya seslendi.

BM Genel Kurulunda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin menfaatleri için BM'de yaptığı konuşmada 'Suriye'nin bileklerindeki zincirlerin kırılmasını' net şekilde ifade ederken tarihi konuşmaya ilişkin dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

Şara, Suriye'nin hikayesini elleriyle yazdı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şara'nın BM'de yaptığı konuşma öncesindeki anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Şeybani yaptığı paylaşımda, "Tüm Dışişleri ekibi hazırlık yapsa da Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'nin hikayesini bizzat kendi kalemiyle yazmakta ısrar etti." dedi.

Ahmed Şara kimdir?

Genç yaşta Irak'ta ABD'ye karşı savaşan Şara, Irak-ABD savaşında esir düşmüş ve bu esaret sürecinde El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin içinde bulunmuştu.

Irak'tan Suriye'ye geçen Şara, burada HTŞ'yi kurdu ve Esed rejimine karşı savaştı.

Başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Şara, Suriye'deki muhaliflerle başladığı son devrim ayaklanması ile Halep'ten çıkarak 2023 yılının aralık ayında Şam'a girdi.

14 yıllık iç savaşı bitiren Şara, Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.



#Ahmed Şara
#Birleşmiş Milletler
#Suriye
#Konuşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Kadrolar ve şartlar