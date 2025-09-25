BM'de liderlere seslenen Şara Suriye'nin hikayesini kalemiyle yazdı

Yıllar önce Irak’ta ABD’ye karşı mücadele eden, Suriye’de HTŞ liderliğini üstlenmiş ve başına 10 milyon dolar ödül konmuş olan Ahmed Şara, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 'Suriye Cumhurbaşkanı' sıfatıyla dünyaya seslendi.

BM Genel Kurulunda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin menfaatleri için BM'de yaptığı konuşmada 'Suriye'nin bileklerindeki zincirlerin kırılmasını' net şekilde ifade ederken tarihi konuşmaya ilişkin dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

Şara, Suriye'nin hikayesini elleriyle yazdı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şara'nın BM'de yaptığı konuşma öncesindeki anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Şeybani yaptığı paylaşımda, "Tüm Dışişleri ekibi hazırlık yapsa da Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'nin hikayesini bizzat kendi kalemiyle yazmakta ısrar etti." dedi.

Ahmed Şara kimdir?

Genç yaşta Irak'ta ABD'ye karşı savaşan Şara, Irak-ABD savaşında esir düşmüş ve bu esaret sürecinde El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin içinde bulunmuştu.

Irak'tan Suriye'ye geçen Şara, burada HTŞ'yi kurdu ve Esed rejimine karşı savaştı.

Başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Şara, Suriye'deki muhaliflerle başladığı son devrim ayaklanması ile Halep'ten çıkarak 2023 yılının aralık ayında Şam'a girdi.

14 yıllık iç savaşı bitiren Şara, Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.








