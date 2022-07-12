BM'den dikkat çeken rapor: 2023'te Çin nüfusunu geçecek

Euronews'in haberine göre; Rapora göre Hindistan'ın nüfusunun 1,4 milyarı geçmesi bekleniyor. BM, yüksek doğum oranının ekonomik büyümeyi zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

Hindistan'ın nüfusu 2011 yılında yapılan iç sayım sonucu 1.21 milyar olarak açıklandı. Hükümet, her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımını 2021 yılında Covid-19 salgınını gerekçe göstererek ertelemişti.

Çin'de son nüfus sayımı Kasım 2020'de yapılmış, Ulusal İstatistik Bürosu ülke nüfusunun 1,443 milyar olduğunu duyurdu.

Dünya nüfusu dört ay içinde 8 milyara ulaşacak

Öte yandan, BM'nin Dünya Nüfus Günü dolayısıyla açıkladığı tahminlere göre dünya nüfusu 15 Kasım'da 8 milyarı bulacak. Bu artışın, ölüm hızının yavaşlamasıyla birlikte, 2030'da 8,5 milyar, 2100'de ise 10,4 milyara doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor. Dünya nüfusu 2011 yılında 7 milyara ulaşmıştı.

BM Nüfus Fonu'nun tahminlerine göre dünya nüfusu 1950'den bu yana en yavaş artış hızında büyüyor. 2020'de bu artış hızının yüzde 1'in altına düştüğü hesaplandı.

2021'de dünya nüfusunda ortalama doğurganlık oranı kadın başına 2,3 doğum olarak gerçekleşti. Bu oran 1950'de beş doğum idi. 1070'lerde 4,5'a düşen doğurganlık oranı, 2015'te 2,5'e geriledi. Küresel doğurganlığın 2,050'de kadın başına 2,1 doğuma düşmesi bekleniyor.

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Guterres'ten çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Dünya Nüfus Günü dolayısyla yaptığı açıklamada bu günü "çeşitliliği kutlamak, ortak insanlığı tanımak ve ömürlerimizi uzatan, doğum ve bebek ölüm oranlarını azaltan sağlık alanındaki gelişmelere hayran kalmak için sebep olarak tanımladı.

Guterres sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise dünyanın bizim ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesine ve insan hakları ile çocuk sahibi olma konusunda bilinçli seçim yetisinin korunmasına odaklanılması çağrısında bulundu.

Pandemi ömür beklentisini azalttı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 pandemisi dolayısıyla Ocak 2020 ve Aralık 2021 tarihleri arasında yaklaşık 14,9 milyon insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan yeni BM raporu, pandemi dolayısıyla küresel ömür beklentisinin de azaldığına dikkat çekti.