BM'den 'Filistin' kararı: 142 oyla kabul edildi

18:4512/09/2025, الجمعة
G: 12/09/2025, الجمعة
AA
BM Genel Kurulu'nda düzenlenen ve İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısının kınandığı oturum.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, Filistin konusunu görüşmek için toplandı.

Toplantıda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı.

ABD yine kol kanat gerdi

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu verdi.

Oylamada, 12 ülke çekimser kaldı.

Tasarı neyi amaçlıyor?

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

#Birleşmiş Milletler
#Filistin
#ABD
#Hamas
