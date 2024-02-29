BM'den Gazze için açlık uyarısı: 576 bin sivil ölümün eşiğinde

ABD'nin New York kentindeki BM binasında gerçekleştirilen Gazze konulu oturumda konuşan BM yetkilileri, Gazze'deki insani krizin boyutları hakkında çarpıcı bilgiler verdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Müdürü Carl Skau, oturumda yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşayan 576 bin sivilin açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya kalmanın bir adım ötesinde olduğunu söyledi. Gazze'deki tüm nüfusun dışardan gelen insani yardımlarla hayatını idare etmek zorunda kaldığını belirten Skau, iki yaştan küçük her altı çocuktan birinin beslenme yetersizliği çektiğini dile getirdi.

Oturumda söz alan BM yetkilileri, İsrail'in çıkardığı engeller nedeniyle Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında büyük zorluklar yaşandığını ifade ederek yardımların devam etmesi için ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çizdi. BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Müdürü Philippe Lazzarani ise Gazze'ye giren insani yardımların ocak ayına oranla şubat ayında yüzde 50 azaldığını söyledi. Hafta başında ise iki aylık bir bebek akut besin yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Şubat ayı ortalarında da üç çocuğun güneydeki Han Yunus'ta açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği bildirilmişti. BM yetkilileri, İsrail'in güneydeki kalabalık bölgelere saldırılara başlaması halinde insani krizin boyutunu felaket seviyesine çıkacağı uyarılarını yapıyor.