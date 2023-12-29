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Dünya

BM'den Gazze'de itidal çağrısı: Durumun bölgeye yayılma riski artar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalci İsrail'in yaklaşık 3 aydır gerçekleştirdiği katliam saldırılarından dolayı Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine karşı uyarıda bulunarak acil itidal çağrısında bulundu.

22:01 - 29/12/2023 Cuma
AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gazze'de İsrail ile Hamas ve diğer gruplar arasındaki çatışmaların" yoğunlaştığına dikkati çeken Guterres, durumun bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, bunun tüm bölge için çok yıkıcı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse, durumun daha geniş bölgeye yayılma, gerginliğin artma ve tarafların hatalı hesap yapma riski artar." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet, işgalci İsrail güçlerinin yoğunlaşan operasyonları, yüksek sayıda can kaybı ve Yahudi işgalci şiddetinin "son derece alarm verici" olduğunu aktaran Guterres, işgalci İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmanın da bölgesel istikrarı etkilediğinin altını çizdi.

Guterres, tüm taraflara acilen itidal ve bölgedeki gerginliği düşürme çağrısı yaptı.

Irak, Suriye ve Kızıldeniz'deki gelişmelere de dikkati çekerek uluslararası toplum üyelerini "tüm güç ve nüfuzlarını kullanarak bölgedeki gerginliğin artmasını engellemeye" davet eden Guterres, acilen insani ateşkes ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yineledi.


#BM
#Gazze
#Guterres
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